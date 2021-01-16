مفاجأة .. اكتشاف فيروس كورونا على الآيس كريم

اثبت تقرير جديد، إصابة ثلاث عينات من الآيس كريم بفيروس COVID-19 في الصين في اختبار لها، وتتعقب السلطات الصحية الآن الأشخاص الذين قد يكونون على اتصال بالآيس كريم.





وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم إنتاج الآيس كريم بواسطة شركة Tianjin Daqiaodao Food Company في بلدية تيانجين الشمالية.





وقد أنتجت الشركة ما مجموعه 4836 صندوقًا ، تم بيع 1812 منها إلى مختلف المحافظات، وذكرت صحيفة تشاينا ديلي أنه تم حتى الآن إغلاق ما يصل إلى 2089 وتأمينها .





السلطات بصدد التحقيق في 65 صندوقًا تم بيعها في السوق المحلية بعد اختبار ثلاث عينات إيجابية لـ COVID-19، وطُلب من السكان الذين اشتروا الآيس كريم الإبلاغ عن حركاتهم الصحية والجسدية.





ويخضع موظفو الشركة البالغ عددهم 1662 موظفًا الآن للحجر الصحي ، من بينهم 700 شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي كورونا





كل صندوق يحتوي على ستة منتجات من الآيس كريم التي تم تصنيعها باستخدام مسحوق الحليب من أوكرانيا ومسحوق مصل اللبن من نيوزيلندا.





وأخبر الدكتور ستيفن جريفين، عالم الفيروسات بجامعة ليدز، سكاي نيوز أنه من غير المحتمل أن يكون سببًا "للذعر".





وقال "من المحتمل أن يكون هذا قد جاء من شخص، وبدون معرفة التفاصيل، أعتقد أن هذا ربما يكون لمرة واحدة".





وأضاف جريفين: "بالطبع أي مستوى من التلوث غير مقبول ودائمًا ما يدعو للقلق ، لكن الاحتمالات هي أن هذا ناتج عن مشكلة مع مصنع الإنتاج وربما يرجع ذلك إلى النظافة في المصنع".









وأوضح عالم الفيروسات كذلك أن درجة الحرارة الباردة التي تم تخزين الآيس كريم فيها وحقيقة احتوائه على دهون يمكن أن تفسر سبب بقاء الفيروس على العينات المختبرة.





ومع ذلك ، أضاف: "ربما لا نحتاج إلى الذعر لأن كل قطعة من الآيس كريم ستصبح فجأة ملوثة بفيروس كورونا".