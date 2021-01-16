مليانة فيتامينات .. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لتقوية المناعة

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق وصفة سحرية لتقوية المناعة.
وقال الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إذا اردت الحصول على جميع الفيتامينات والعناصر اللازمة لسلامة جميع اعضاء جسمك ومنها الجلد والشعر ولتقوية جهازك المناعي بصورة طبيعية وسهلة لمقاومة الأمراض المعدية ومنها كورونا يمكنك تحضير الوجبة المكونة من مكونات طبيعية وتناولها يوميا".
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وكشف الناظر عن مكونات الوجبة، وهي الأوراق الطازجة لنباتات السلق والجرجير والسبانخ ومضاف عليهم الفلفل الألوان وعصير الليمون الطازج ومعلقة زيت زيتون وقطع صغيرة من التونة.