مليانة فيتامينات .. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لتقوية المناعة

ذا اردت الحصول على جميع الفيتامينات والعناصر اللازمة لسلامة جميع اعضاء جسمك ومنها الجلد والشعر ولتقوية جهازك المناعي بصورة طبيعية وسهلة لمقاومة الأمراض المعدية ومنها كورونا يمكنك تحضير الوجبة المكونة من مكونات طبيعية وتناولها يوميا".

وقال الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إ