هاني الناظر: التشكيك في لقاحات كورونا سذاجة.. ولولاها لانقرض نصف سكان الأرض

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري امراض الجلدية، إن العلماء او الباحثين المتخصصين ما زالوا لا يستطيعون وضع "كتالوج" لفيروس كورونا أو الاتفاق على أعراض معينة له، وهذا لانه فيروس جديد لم يُكمل سنة في الدنيا، ولذلك كل حالة يجب التعامل معها على حدةٍ، وليست هناك قواعد ثابتة، فهناك من كبار السن من تعافوا من الفيروس، وهناك من الشباب من لا يتحملوه وتوفوا، فلكل قاعدة شواذ.





وأوضح الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الباحثين يبذلون قصاري جهدهم في كل بقاع الارض، ووصل عدد الابحاث الخاصة بكورونا حتى الان اكثر من 30 الف بحث نشر في مجلات علمية دولية، موضحا ان الامصال واللقاحات دورها الوقاية من الفيروس.





واوضح ان اللقاح ماهو الا فيروس ميت غير نشط، فيبدأ الجسم في تكوين اجسام مضادة، لذلك في حالة الاصابة بالفيروس يستطيع الجسم ان يقاومه بشكل نهائي، مشيرا الي ان تشكيك الافراد باللقاحات وما يتداوله البعض بما يسمى بالمؤامرة الكونية او ماسونية واشياء غيرها غير مثبتة علميا، معقبا: "اللي بيتقال ده سذاجة".



