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هاني الناظر يحذر من ظهور أي علامات جلدية الفترة المقبلة لهذا السبب.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 05:24 م
الدكتور هاني الناظر،
الدكتور هاني الناظر، استشاري امراض الجلدية
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري امراض الجلدية، إن هناك نوعين من الاصابات بفيروس كورونا تظهر بأعراض عبارة عن علامات او اثار على الجلد، فهناك بعض الامراض الجلدية تظهر اثناء الاصابة بكورونا، واخرى تظهر بعد الشفاء منها "التعافي"، لافتا الي ان بعض الاطباء الايطاليين رصدوا ان بعض مصابي كورونا يكون هناك احمرار في اطرافهم وبها نوع من الورم مع آلام.

وتابع الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن البرد الشديد عادة يسبب التهابا في الاوعية الدموية الطرفية، مما يسبب تورما واحمرارا والما شديدا، فاحيانا قد يحدث ذلك لبعض مصابي كورونا، فمن هنا قد يكون مؤشرا للاصابة بالفيروس، ناصحا انه اذا حدث ذلك يجب التأكد من انها حالة للشعور بالبرد ليس الا، او انها اصابة بالفيروس وخاصة تلك الفترة.

واضاف الناظر، انه ليس هناك ابحاث مؤكدة حتى الان ان هذا عرض شائع او ماشبه ذلك، منوها اننا الفترة القادمة نشهد حالة من التقلبات الجوية وانخفاض في درجات الحرارة، لذلك قد تحدث تلك الحالة بشكل اكثر ولكن يجب عدم الذعر وانما علينا بالتأكد، معقبا: "مش هيحصل حاجة لما نعمل فحوصات".

واوضح ان هذه الحالة في الاغلب تحدث للسيدات اكثر، مشيرا الي ان من يحدث له بعض الطفح الجلدي مكونة بقشرة خارجية خفيفة وهم من المتعافين من الفيروس فتم ملاحظة هذا العرض عند بعض الحالات، وهو طفح يشبه مرض النخالة الوردية.

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