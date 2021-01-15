شرب 3 لتر مياه.. هاني الناظر يوجه نصائح للمتعافين من كورونا

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، الآثار السلبية التي من المتوقع ان يعاني منها المتعافين من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "الناظر"، في مداخلة هاتفية مذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن تساقط الشعر أكثر الأعراض شيوعا لدى المتعافين من فيروس كورونا، حيث اشتكى عدد من المتعافين سواء سيدات أو رجال من تساقط الشعر بعد الشفاء، متابعا أن هناك متعافين أصيبوا بتورم في الأطراف.





وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن سقوط الشعر بعد التعافي سببه نشاط الجهاز المناعي بشدة أثناء الإصابة، مضيفا أنه تم ملاحظة أن بعض المتعافين يظهر لديهم طفح جلدي، تشبه الحساسية، ويصاحبها حكة.



