ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شرب 3 لتر مياه.. هاني الناظر يوجه نصائح للمتعافين من كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، الآثار السلبية التي من المتوقع ان يعاني منها المتعافين من فيروس كورونا المستجد. 

وأضاف "الناظر"، في مداخلة هاتفية مذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن تساقط الشعر أكثر الأعراض شيوعا لدى المتعافين من فيروس كورونا، حيث اشتكى عدد من المتعافين سواء سيدات أو رجال من تساقط الشعر بعد الشفاء، متابعا أن هناك متعافين أصيبوا بتورم في الأطراف. 

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن سقوط الشعر بعد التعافي سببه نشاط الجهاز المناعي بشدة أثناء الإصابة، مضيفا أنه تم ملاحظة أن بعض المتعافين يظهر لديهم طفح جلدي، تشبه الحساسية، ويصاحبها حكة.

وطالب الناظر، المتعافين من فيروس كورونا المستجد أن يشربوا 3 لتر من المياه يوميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لو بتعاني من التساقط.. طرق علاج الشعر بعد التعافي من كورونا

5 أعراض جديدة تظهر على مصابى فيروس كورونا.. تفاصيل

على القلب والكلى وأعضاء أخرى.. دراسة تكشف مضاعفات فيروس كورونا

هاني الناظر ينصح بشرب المياه بكثرة في الشتاء.. إليك الأسباب

هاني الناظر يوضح شروط استخدام الزيوت الطبيعية.. فيديو

احذر.. علامات خطيرة على الجلد تشير للإصابة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أهالى قرية العزازى فى الشرقية يناشدون المحافظ توفير لودر لرفع القمامة

الخارجية الأمريكية تقرر تعزيز العقوبات على حركة حسم الإرهابية وقادتها

لمنع التهريب.. قرار عاجل من وزير الاقتصاد اللبناني

بداخله آثار وأسلحة وحشيش.. ضبط مصنع لإنتاج الترامادول بالمنوفية .. صور

سيدة أربعينية تنجب طفلتها بعد 10 أيام من اكتشاف حملها.. تفاصيل وصور

دوري القسم الثاني.. رضا عبدالعال يواصل الهزائم.. وبورتو يتصدر القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمتعافين من كورونا .. 5 خطوات مهمة لاستعادة صحتك

مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلب مسروق.. اعرف القصة

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا