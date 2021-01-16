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صيدلية في طبق.. هاني الناظر يكشف عن وصفة لها مفعول السحر في كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 05:11 م
جرجير وسلق وسبانخ
جرجير وسلق وسبانخ يحمو الجسم من الفيروسات
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فرح علاء الخولي
كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري امراض الجلدية، عن طريقة سهلة للحفاظ على قوة وفعالية الجهاز المناعي للجسم، وذلك من خلال وصفة سهلة التحضير في المنزل لإعداد طبق سلطة طازج بمكونات نباتية تضم الجرجير والسلق والسبانخ وكلها اوراق طازجة دون سلق، ونقطعها ثم نضيف اليه جزر او فلفل الوان ثم يتم اضافة عصير ليمون وزيت زيتون وقطع سمك تونة صغيرة.

وقال  الدكتور هاني الناظر، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي": "الطبق ده صيدلية متكاملة يشتمل على فيتامينات ومعادن"، مضيفا  أن السلطة قيمتها الغذائية اعلى بكثير من الشوربة.

وأوضح انه بمجرد تسخين الخضار يفقد جزء كبير من فيتامين سي، بينما السلطة تحافظ على كل الفيتامينات والقيمة الغذائية لكل عنصر بها، وبهذه الطريقة نضمن قوة لجهاز المناعة وزيادة مقاومة الجسم لاي فيروس، الي جانب شرب كميات كثيرة من المياه.

واضاف هاني الناظر، أن هذه العناصر الغذائية مطلوبة لسلامة كل اعضاء الجسم، بداية من الجلد الي الاعصاب والعظام، مشيرا الي ان عصير الليمون يفقد قيمته الغذائية تماما في حالة تعرضه للحرارة، لان فيتامين سي تركيزه يقل مع الحرارة، موضحا ان الاعتقاد بأن كوب الليمون السخن مع عسل يقي من الانلفونزا، اعتقاد خاطئ ولا يستفيد منه الجسم نهائيا، مؤكدا ان الليمون يأكل او يشرب طارج.
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