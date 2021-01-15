هاني الناظر يحذر من شرب الليمون الدافئ لهذا السبب

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، من تناول عصير الليمون دافئا أو إضافته للشاي أو لأي مشروب ساخن.
ونوه الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن هذا يعتبر خطأً شائع عند كثير من الناس حيث أثبتت الدراسات العلمية أن تسخين الليمون يؤدي إلى انخفاض تركيز ڤيتامين سي الذي لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة وبالتالي يصبح العصير بلا أي قيمة صحية.
وناشد هاني الناظر، تناولوا دائما عصير الليمون طازجًا ولا تضيفونه للمشروبات الساخنة واحصلوا على فيتامين سي اللازم لرفع مناعة الجسم ومقاومة الأمراض المعدية ومنها كورونا.