ماذا يحدث بالجسم عند تناول عصير الليمون بالكركم ؟

يستخدم الكركم عادة ضمن التوابل الغذائية منذ عدة قرون، حيث تعد "الكركمين" وهو المادة الكيميائية النباتية الأساسية في الكركم، من المواد الفعالة للغاية ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات مثل فقدان الشهية، وجروح السكري، وأمراض الكبد، والتهاب المفاصل والأمراض الالتهابية.





‎من ناحية أخرى يحتوي عصير الليمون على قائمة فوائد ضد أمراض مثل تحصي بول الكالسيوم، وهو نوع من أمراض حصوات الكلى وأيضًا له القدرة على التحكم في الوزن، كما يعد حمض الستريك المكون الرئيسي في عصير الليمون إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم.





ووفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” نقدم لكي أسهل طريقة لتحضير الليمون بالكركم بالإضافة لفوائده العديدة..





تحتاجين فقط إلى:

حبتين من الليمون

أربعة أكواب من الماء

ملعقة صغيرة من الكركم

معلقة صغيرة عسل

قطعة صغيرة من الزنجبيل (اختياري)





الطريقة: اعصري الليمون ثم يضاف الماء ومكعبات الثلج، أضف المكونات المتبقية، الكركم والعسل والزنجبيل واخلطيهم جيدًا.





1.الوقاية من الزهايمر

يمنع الكركمين وحمض الستريك من مرض الزهايمر وهما من مضادات الأكسدة القوية ولهما تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ضد الأمراض حيث يمكن لعصير الليمون والكركم أن يساعدا في قمع الضرر التأكسدي للدماغ، وتقليل الالتهاب ومنع التدهور المعرفي وتراكم الأميلويد لذا يمكن أن يقلل هذا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.





‎2. يقلل من أعراض الاكتئاب

‎يعمل عصير الليمون والكركم كمضاد للاكتئاب وقد يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب مثل القلق والتعب وفقدان الاهتمام وفقدان الشهية ومشاكل النوم والتهيج والغضب وتقلب المزاج والأفكار الانتحارية، هذا بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في كل من الأعشاب التي تساعد على الأداء السليم للدماغ.





3. يمكن أن تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

وفقا لدراسة، الكركمين يظهر قدرة مضادات الأكسدة القوية في درجة الحموضة المحايدة والحمضية، ونظرًا لأن حامض الستريك يحتوي على درجة حموضة حمضية أيضًا، فيمكن أن يساعد في تنشيط الجسم، لذا يمكن أن يؤدي الكركمين إلى موت الخلايا المبرمج ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، تشير دراسة أخرى إلى أن الكومارين الموجود في قشر فاكهة الليمون له عوامل وقائية كيميائية عديدة.





‎4. يحمي الكبد

‎تقول إحدى الدراسات أن حمض الستريك يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الناجم عن ما يعرف بالذيفان الداخلي وقد يمنع الكبد من التلف أو الإصابة، الكركمين له أيضًا تأثير وقائي على الكبد ضد الإجهاد التأكسدي هذا يدل على أن عصير الليمون بالكركم يمكن أن يساعد في حماية الكبد وتحسين وظائفه.





‎5. يشفي الجروح

‎ فيتامين ج والكركمين الموجود بالكركم يساعدان على التئام الجروح فكلا المركبين يحفزان الكولاجين بواسطة الخلايا الليفية التي تساعد بشكل أكبر على زيادة تكوين الأنسجة الحبيبية وتضميد الجروح بمعدل أسرع، كما أنها تساعد في منع خطر الإصابة بعدوى في الجروح بسبب أنشطتها المضادة للبكتيريا.





6. يساعد في إنقاص الوزن