14 فائدة صحية لـ الكركم أبرازها الزهايمر

يعد الكركم من الاعشاب التى لها فوائد خارقة حيث يجمع بين الفوائد العديدة ابرزها علاج امراض القرن الـ 21 مثل الزهايمر ، والمذاق المذهل، وطرق الاستخدام المتعددة مما يسهل تناوله باكثر من طريقة.





نقدم اليكم 14 فائدة صحية علمية للكركم وفقا لما ذكره موقع " netdoctor "





1. يحتوي الكركم على مركبات نشطة بيولوجيا

هناك العديد من المركبات الطبية القوية في الكركم والتي ترتبط بمجموعة من الفوائد الصحية وأبرزها الكركمين ، المسؤول عن لونه الأصفر الزاهي. الكركمين هو جزء من عائلة من المركبات النشطة تسمى الكوركومينويد تشتمل الكركمينات الأخرى في الكركم على ديميثوكسيكوركومين وبيسديميثوكسيكوركومين ، لكن الكركمين هو الأكثر وفرة - ويميل إلى تكوين حوالي 77 في المائة من محتوى الكركم ونتيجة لذلك ، فهو أيضًا الأكثر بحثًا .





2. مضاد للأكسدة

تشير الأبحاث إلى أن الكركمين يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي ، لأنه يعمل كمضاد للأكسدة ويحفز إنزيمات مضادات الأكسدة في جسمك ، الإجهاد التأكسدي يحدث عندما يكون هناك الكثير من الجذور الحرة في جسمك ولا يوجد ما يكفي من مضادات الأكسدة 'للبحث عنها، يمكن لهذه الجذور الحرة أن تلحق الضرر بالبروتينات والحمض النووي وما إلى ذلك ، وبمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب طويل الأمد منخفض الدرجة (مزمن).





3. مضاد للالتهابات

الالتهاب عملية طبيعية ضرورية للإصلاح والشفاء ، ولكن عندما يصبح طويل الأمد أو خارج نطاق السيطرة يمكن أن يسبب مشاكل صحية. تتضمن العديد من الحالات الصحية الشائعة الالتهاب ، بما في ذلك أمراض القلب والسمنة والحساسية ومشاكل الجلد مثل الإكزيما وحتى مرض الزهايمر بعبارة أخرى ، العديد من الظروف التي تميز حياة القرن الحادي والعشرين، يمكن أن يثبط الكركمين الجزيئات التي تلعب دورًا كبيرًا في التسبب في الالتهاب.





بالإضافة إلى التخلص من الجذور الحرة من خلال آثاره المضادة للأكسدة ، يمكن للكركمين أن يقمع الجزيئات التي تلعب دورًا كبيرًا في التسبب في الالتهاب ، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بمرض مزمن ، يُعتقد أنه قد يساعد في تخفيف الالتهاب الناجم عن ممارسة الرياضة ووجع العضلات .





4. قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان

بالإضافة إلى إظهار التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ، فقد ثبت أن الكركمين له خصائص مضادة للسرطان في العديد من دراسات أنابيب الاختبار ووجدت إحدى هذه الدراسات ، التي أجراها مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس ، أن الكركمين لا يمنع نمو خلايا الورم الميلاني فحسب ، بل يتسبب أيضًا في تدمير الخلايا السرطانية نفسها. كتب المؤلفون أنه من المقرر إجراء مزيد من التحقيقات في آثار الكركمين في النماذج الحيوانية والتجارب السريرية.





5. يحمي مفاصلك

بالنظر إلى أن الكركمين مركب قوي مضاد للالتهابات ، فمن المنطقي أنه يساعد على حماية مفاصلك. تشير الدراسات إلى أن الكركمين يثبط استجابة جسمك لعامل نخر الورم (TNF) ، وهي مادة كيميائية ينتجها جهاز المناعة وتسبب الالتهاب المرتبط بالمفاصل. آلام المفاصل و التهاب المفاصل من بين أكثر العلامات وضوحا من التهاب، أي شيء يساعد على موازنة الالتهاب قد يخفف الأعراض ، أو حتى يساعد في منع حدوث المشكلة في المقام الأول.





6. قد يساعد في علاج التهاب المفاصل

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة مناعة ذاتية طويلة المدى تسبب الالتهاب والألم وتيبس المفاصل، تظهر بعض الأبحاث أنه يمكن استخدام الكركمين لعلاج الحالة ، مع تأثيرات مماثلة للأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين وبدون الكثير من الآثار الجانبية ولكن هناك حاجة إلى دراسات على نطاق أوسع ، كما يقول موران.





7. يعزز صحة الدماغ

يمكن أن يزيد الكركمين من مستويات عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF) في دماغك وهو هرمون نمو مهم لصحة الدماغ ، إنه جزيء رئيسي يشارك في التغييرات المتعلقة بالتعلم والذاكرة ، لأنه يحفز نمو الخلايا العصبية الجديدة في دماغك، تم ربط العديد من اضطرابات الدماغ الشائعة بانخفاض مستويات هذا الهرمون ، ويعتقد العلماء أنه قد يساعد في تأخير أو حتى عكس العديد من أمراض الدماغ والنقصان المرتبط بالعمر في وظائف المخ.





بالإضافة إلى ذلك ، فإن المركب النشط بيولوجيًا الموجود في الكركم والذي يُدعى تورميرون العطري يعزز تجديد الخلايا الجذعية للدماغ ، وفقًا لأبحاث أنبوب الاختبار المنشورة في مجلة Stem Cell Research & Therapy ، مما يعني أنه قد يكون مرشحًا مستقبليًا لعلاج الاضطرابات العصبية مثل السكتة الدماغية. .





8. قد يقي من الخرف

لم يتم ربط الكركمين بتحسين صحة الدماغ فحسب ، بل قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، يلعب الالتهاب والأضرار المؤكسدة دورًا في مرض الزهايمر ، وقد ثبت أن الكركمين له آثار مفيدة على كليهما، وجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن استهلاك الكركمين اليومي يحسن الذاكرة والمزاج لدى الأشخاص الذين يعانون من فقدان الذاكرة الخفيف المرتبط بالعمر، أظهرت دراسة أجرتها جامعة موناش أن إضافة غرام واحد فقط من الكركم إلى وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في تحسين ذاكرة الأشخاص الذين هم في المراحل المبكرة جدًا من مرض السكري المرتبط بالخرف .





9. قد يساعد في علاج الاكتئاب

من المثير للدهشة أن الكركمين قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بالاكتئاب في دراسة صغيرة شملت 60 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب ، تناولت مجموعة واحدة مضادًا للاكتئاب ، ومجموعة ثانية تناولت جرامًا واحدًا من الكركمين ، ومجموعة ثالثة تناولت كلًا من مضادات الاكتئاب والكركمين، بعد ستة أسابيع ، أدى مكمل الكركمين إلى تحسينات مماثلة لمضادات الاكتئاب، ومع ذلك فإن المجموعة التي حصلت على أفضل النتائج بشكل عام ، مما يشير إلى أن الكركمين لديه إمكانات كعلاج علاجي إلى جانب الأدوية الموصوفة.





10. يدعم الهضم

يحفز إنتاج الصفراء في الكبد ويشجع المرارة على إطلاق الصفراء في الجهاز الهضمي. تساعد الصفراء على تكسير وهضم الدهون في أطعمتنانحتاج إلى الدهون في أجسامنا لمجموعة كاملة من الأسباب ، بما في ذلك الحفاظ على صحة الدماغ والقلب والعينين ، لإنتاج هرمونات مثل التستوستيرون والإستروجين ، ولصحة الجلد الجيدة





11. صحة القلب

بالإضافة إلى الحد من الالتهاب والأكسدة كما هو مفصل أعلاه ، فقد ثبت أن الكركم يحسن وظيفة البطانة - بطانة الأوعية الدموية - ويقلل من خطر الإصابة بضعف بطانة الأوعية الدموية ، وهو مساهم رئيسي في أمراض القلب، قد يقلل أيضًا من الكوليسترول ، ويخفف الدم للحفاظ على تدفقه بشكل طبيعي ، ويمنع تخثر الدم غير الطبيعي. وأشارت الدراسات إلى أن الكركمين قد يساعد في منع تلف الأوعية الدموية الذي يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين ، وهو تراكم اللويحات في الشرايين.





12. قد يكون لها خصائص مضادة للفيروسات

يمكن أن يساعد الكركمين الموجود في الكركم في القضاء على بعض الفيروسات. وجدت دراسة أنبوبة اختبار أجرتها جمعية علم الأحياء الدقيقة أن الكركمين يمكن أن يمنع فيروس التهاب المعدة والأمعاء المعدي (TGEV) وهو نوع من الفيروسات التاجية التي تصيب الخنازير ، من إصابة الخلايا. عند الجرعات العالية ، وجد أن المركب يقتل جزيئات الفيروس الفعلية. أظهرت دراسات أخرى سابقًا أن الكركمين قد ثبت أنه يمنع تكاثر بعض الفيروسات ، بما في ذلك فيروس حمى الضنك والتهاب الكبد B وفيروس زيكا.





13. يحمي الكبد

يبدو أن الكركمين يؤخر تلف الكبد الذي يؤدي في النهاية إلى تليف الكبد ، وفقًا لدراسة أجريت على القوارض نُشرت في مجلة Gut . قام فريق البحث بتحليل عينات الأنسجة والدم من الفئران المصابة بالتهاب الكبد المزمن قبل وبعد إضافة الكركمين إلى نظامهم الغذائي لمدة أربعة وفترة ثمانية أسابيع ، وقارن النتائج مع مجموعة تحكم. أدى نظام الكركمين الغذائي إلى الحد من تلف خلايا الكبد والتندب عن طريق التدخل في مسارات الإشارات الكيميائية المشاركة في عملية الالتهاب.





14. قد يساعد في فقدان الدهون

تشير الدراسات إلى أن الكركم قد يكون مفيدًا لمن يتطلعون إلى إنقاص الوزن، في دراسة على القوارض ، أدت مكملات الكركمين إلى تثبيط نمو الأنسجة الدهنية وتقليل زيادة الوزن، وكان لدى الفئران أيضًا مستويات منخفضة من الكوليسترول في الدم والدهون في أكبادهم مقارنة بالمجموعة الضابطة ، على الرغم من أن كلا المجموعتين تناولتا نفس الطعام، يقوم بذلك عن طريق تثبيط نمو الأوعية الدموية الجديدة ، والتي تسمى تكوين الأوعية الدموية ، وهي ضرورية لبناء الأنسجة الدهنية.



