تقلبات الطقس غدا.. هانى الناظر يوجه نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من البرد

طبقا لخرائط الطقس فانه متوقع باذن الله ان تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ من باكر الخميس ويكون الجو بارد صباحًا وشديد البرودة ليلا وسيستمر الطقس بهذه البرودة لمدة عشرة ايام تقريبا. في ظل التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد بين الحين والآخر، قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث، ان الموجة الدافئة التي شهدتها البلاد سوف تنتهي اليوم الاربعاء، وسيكون هناك رياح محملة بالاتربة في البلاد اليوم وغدا الخميس، كما أنه





واضاف الدكتور هانى الناظر : "لهذا اطلب منكم جميعا الحرص والحفاظ على صحتكم جميعا" .





ونصح " هانى " المواطنين خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى على الفيس بوك ، بارتداء ملابس ثقيلة خلال الفترة القادمة كما نصح مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الانفية وكبار السن والاطفال عدم الخروج غدا في الاماكن المكشوفه والحدائق.





وطالب "هانى" المواطنين الذين يضطرون للعمل والخروج من المنزل بالاهتمام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامة وتجنب الاماكن المغلقة والاهتمام بالنظافة الشخصية .





وأشار إلى أنه يجب ارتداء الكمامة بمجرد الخروج من المنزل واثناء السير في الشارع والاماكن المفتوحة وهذا بهدف حمايتنا من الاتربة التي تضر الصدر والجيوب الانفية وايضا لحمايتنا من الهواء البارد الذي يتسبب في الاصابة بنزلات البرد .





يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يناشد فيها دكتور هانى الناظر ، رئيس المركز القومى للبحوث الاسبق، المواطنين للاهتمام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحد من انتشاره كخطوة هامة للسيطرة على المرض وحماية المواطنين منه والحفاظ على حياتهم .



