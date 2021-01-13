بخاخ للأنف.. لقاح جديد يقلب موازين الوقاية من كورونا

طورت شركة Codagenix الأمريكية لقاحا جديدا عبارة عن بخاخ للأنف، وقد بدأت في لندن تجارب الجيل القادم من الأمريكية لقاحا جديدا عبارة عن بخاخ للأنف، وقد بدأت في لندن تجارب الجيل القادم من لقاحات فيروس كورونا COVID-19 مع إعطاء الجرعة الأولى من لقاح جديد، وذلك في منشأة للحجر الصحي في لندن.





ويعتبر اللقاح الجديد أحد اللقاحات الأولى من الجيل التالي، وهو عبارة عن جرعة واحدة لا تحتاج إلى إبر وتضخ داخل الأنف، من لقاح حي موهن لفيروس COVID-19.



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وقال كاثال فري، الرئيس التنفيذي لشركة Open Orphan التي تدير التجارب في بيان، انه يحتاج اللقاح إلى إثبات أنه آمن وفعال في ثلاث مراحل تجريبية متدرجة، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.





و يوضح روبرت كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة Codagenix، انه يختلف اللقاح الجديد COVI-VAC عن اللقاحات المتوفرة تجاريًا في الوقت الراهن؛ حيث إنه يستخدم "شكلًا ضعيفًا من الفيروس الذي لن يسبب المرض بل سيولد استجابة مناعية قوية.





وأضاف كولمان، أن اللقاحات الحية المضعفة الموجودة في اللقاح الجديد فعالة جدًا، حيث وفرت مناعة طويلة الأمد وواسعة النطاق وتعتمد عادة على جرعة واحدة، وفقا لما نقلته شبكة ABC News.





في الوقت نفسه، قال كولمان إن "اللقاحات الحالية القائمة على تقنية mRNA وVLP تستهدف فقط بروتين "سبايك"، مما يحد من نطاق الأجسام المضادة التي يمكن إنتاجها".





من جانبه، أشار سيبيل تاسكر الحاصل على دكتوراه في الطب وكبير المسؤولين الطبيين في Codagenix، إلى أنه يمكن لـ COVI-VAC أن يكون أكثر فعالية في مكافحة سلالات فيروس كورونا المتحورة التي قد تظهر في المستقبل.





وتابع تاسكر، ان اللقاح الجديد باعتباره لقاحًا موهنًا حيًا، فإن COVI-VAC لديه القدرة على توفير استجابة مناعية أوسع مقارنة بـ لقاحات فيروس كورونا COVID-19 الأخرى التي تستهدف جزءًا فقط من الفيروس، والتي قد تكون حاسمة مع ظهور أنواع جديدة من فيروس SARS-CoV-2".



