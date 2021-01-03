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يقتل الفيروس فورا .. بشرى بشأن تناول لقاح فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 12:44 ص
كورونا
كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بطب القصر العيني جامعة القاهرة، إن التطعيم ضد أي مرض يعتبر تنشيط لجهاز المناعة ضد فيروس محدد.

وأضاف "سالم"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه إذا أصيب الشخص التي تناول اللقاح مرة أخري لن تظهر عليه الأعراض وإذا اشتدت عليه سوف تكون أعراض خفيفة جدا، مؤكدا أن اللقاح مفيد لمنع الحالات الشديدة والمتوسطة والمضاعفات.

وأكد رئيس قسم الصدر بطب القصر العيني جامعة القاهرة، أن المريض الذي تناول اللقاح لا يسبب نقل المرض لشخص آخر، ولكن هناك حالات نادرة لا يقاس عليها أبدا، لافتا إلي أن نسبة نجاح اللقاح عالية جدا.

وأشار إلي أن فعالية اللقاح تبدأ بعد أسبوعين من الجرعة الثانية، وإذا أصيب الشخص مرة أخري لعدوي شديدة سوف يُقتل الفيروس فورا.
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