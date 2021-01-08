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توك شو

داخل كلى القرود.. كيف يعمل لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا؟.. تعرف عليها

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:30 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن طريقة عمل وتصنيع لقاح سينو فارم، موضحا: أن العلماء قاموا بوضع فيروسات الكورونا المتحورة داخل كلى القرود، ونتيجة وجود المادة الفعالة المتواجدة داخل الفيروس أصبح الفيروس غير قابل للتكاثر.

وأوضح التقرير، أن العلماء أضافوا مادة كيميائية تسمى بيتا بروبيولاكتون، والتي قامت بتعطيل فيروسات كورونا عن طريق الارتباط بجيناتها، ولم يعد بإمكان فيروسات كورونا المعطلة التكاثر.

ثم قام الباحثون بسحب الفيروسات المعطلة وخلطها بكمية ضئيلة من مركب قائم على الألومنيوم كمادة مساعدة، لتحفز هذه المواد المساعدة جهاز المناعة لتعزيز استجابته للقاح

وأشار التقرير إلى أنه بمجرد دخول اللقاح الجسم، يتم ابتلاع بعض الفيروسات المعطلة بواسطة نوع من الخلايا المناعية، وتمزق الخلية المناعية الفيروس التاجي وتعرض بعض شظاياه على سطحها، ويمكن أن تساعد في تجنيد الخلايا المناعية الأخرى للاستجابة للقاح وإنتاج أجسام مضادة
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