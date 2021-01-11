هل تجاوزت مصر ذروة الموجة الثانية لكورونا؟.. وزيرة الصحة توضح

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الأوضاع مستقرة فى مستشفيات العزل فيما يخص توافر أنابيب الأكسجين، موضحة أن هناك 21 % انخفاضا في الإصابات، وأن تردد حالات الاشتباه على المستشفيات قل بنسبة 15 % ، وحجز الحالات في الرعاية المركزة قل بنسبة 8% متوسط ، وارتفع الشفاء 5 %.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي" أن استقرار إصابات كورونا أمر إيجابي ولا يمكن الجزم بانكسار أو تجاوز ذروة الكورونا في الموجة الثانية.





ونوهت إلى أن آخر 10 أيام شهدت انخفاضا ملحوظا في متوسط الحالات ، وال 3 أيام الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا، مضيفة" مصر من أقل دول العالم في وفيات الأمراض المزمنة بسبب كورونا".





وتابعت : " كان هناك تحديات في الفترة الأخيرة، ومشكلة نقص الأكسجين رصدت في آخر 3 أسابيع في العالم كله لان كل الحالات الداخلي توضع على الأكسجين لتحسين حالتها".