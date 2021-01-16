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خوذة جديدة تحمي أطباء الأسنان والأنف من انتقال فيروس كورونا لهم.. تفاصيل

السبت 16/يناير/2021 - 01:54 م
خوذة جديدة تحمي أطباء
خوذة جديدة تحمي أطباء الأسنان والأنف من انتقال فيروس كورونا
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آية التيجي
أخترع خبراء من جامعة أطباء  كورنيل بنيويورك، تصميم خوذات تتناسب مع المرضى الذين سوف يذهبون إلى أطباء الأسنان والأنف، وذلك حتى تحمي الأطباء من الإصابة بعدوى فيروس كورونا عند التعامل مع الذهاب إلى الطبيب.

وتابع الخبراء، انه يجب حماية اطباء الاسنان والانف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب من المرضى قريبًا ارتداء هذه خوذات للوقاية من فيروس كورونا، وامتصاص أي قطرات محملة بالفيروس من الوصول للطبيب أثناء الكشف، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأفاد الباحثون، انه من المشترط ان تستخدم هذه الخوذة لمرة واحدة فقط، بحيث تكون شفافة و مزودة بمضخة تخلق تدفقًا عكسيًا للهواء حول الرأس، مما يمنع تسرب أي قطرات من الماء إلى الطبيب أثناء العمل.

وأشار الخبراء، إلى انه تهدف الخوذات إلى ضمان عدم تسرب وانتشار أي قطرات ماء، يحتمل إصابتها بالعدوى، خارج الخوذة، وأن تبقى محاصرة في تدفق الهواء الداخل عبر فتحة الفم.

وإلى جانب أطباء الأسنان، يمكن أيضًا استخدام هذا المفهوم في غرف الكشف عيادات أطباء الأنف والأذن والحنجرة، الذين يحتاجون أيضًا إلى الوصول إلى رؤوس المرضى ورقابهم.

ويمكن ان يتعرض الأطباء وأخصائيي الرعاية الصحية لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد-19 لأنهم غالبًا ما يتعاملون مع المرضى، الذين يعانون من أعراض أو لا تظهر عليهم أعراض.

في الوقت الحاضر، يستخدم الأطباء الكمامات الطبية و كمامات N95 إلى القناع الواقي للوجه، ويعتمد البعض على استخدام أجهزة "الضغط السلبي" المزودة بفلتر هواء في غرف العيادات والمستشفيات.

إلا ان الخبراء حذروا ، من أن هذه الإجراءات باهظة الثمن، وغالبًا ما تكون غير فعالة للغاية ولا تتوافر على نطاق واسع، على عكس خوذة الأمان الجديدة، والمزودة بمضخة تنقية الهواء من الدرجة الطبية والتي تخلق تدفقًا عكسيًا للهواء يمنع قطرات السعال من الخروج من الخوذة.
خوذة جديدة تحمي أطباء الأسنان والأنف من انتقال فيروس كورونا خوذة جديدة تحمي أطباء الأسنان والأنف من انتقال فيروس كورونا
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