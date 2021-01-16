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توك شو

دولة عربية تزف بشرى بشأن رفع حظر كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 09:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية الحدث مقطع فيديو رصد السماح بالتجوال وفتح الأسواق أمس الجمعة فى الأردن مع البدء بتلقي لقاح كورونا

ووفقا للتقرير فإن الأردنيين أطلقوا مصطلح "الجمعة السعيدة" على يوم انتظروه بعد إلغاء الحكومة الأردنية قرار الحظر الشامل يوم الجمعة بعد أشهر من سريانه.

وبالنسبة للتجار فى الأردن فقد قاموا بتخفيض الأسعار يوم الجمعة، وذلك بعد أن تضررت كثيرا من حظر يوم الجمعة نظرا لتداعيات كورونا لمدة زادت عن 4 أشهر.

ويعد هذا الأمر انفراجة تتزامن مع البدء لتلقى لقاح كورونا لمواجهة أزمة فيروس كورونا التى دقت ناقوس الخطر على قطاعى الصحة والاقتصاد.

وقد أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث اعتلت العاصمة الأردنية عمان قمة الإصابات بـ(405). 

وأوضحت الصحة الأردنية في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع إلى (312,851) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حالية (13,025) حالة.

كما سجلت الصحة الأردنية (14) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4121) حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (64) حالة، فيما غادرت (42) حالة أخرى.
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