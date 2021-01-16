دولة عربية تزف بشرى بشأن رفع حظر كورونا

عرضت فضائية الحدث مقطع فيديو رصد السماح بالتجوال وفتح الأسواق أمس الجمعة فى الأردن مع البدء بتلقي لقاح كورونا





ووفقا للتقرير فإن الأردنيين أطلقوا مصطلح "الجمعة السعيدة" على يوم انتظروه بعد إلغاء الحكومة الأردنية قرار الحظر الشامل يوم الجمعة بعد أشهر من سريانه.





وبالنسبة للتجار فى الأردن فقد قاموا بتخفيض الأسعار يوم الجمعة، وذلك بعد أن تضررت كثيرا من حظر يوم الجمعة نظرا لتداعيات كورونا لمدة زادت عن 4 أشهر.





ويعد هذا الأمر انفراجة تتزامن مع البدء لتلقى لقاح كورونا لمواجهة أزمة فيروس كورونا التى دقت ناقوس الخطر على قطاعى الصحة والاقتصاد.



