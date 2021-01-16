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منوعات

لسان كوفيد.. علامة غريبة تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا

السبت 16/يناير/2021 - 11:44 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تشمل أعراض مرض كوفيد عادة ارتفاعا في درجة الحرارة وسعال شديد وفقدان حاستي التذوق والشم، لكن أحد العلماء حذر الآن من علامة غريبة للعدوى تظهر داخل الفم وتدل على أعراض كوفيد-19.

وقال البروفيسور "تيم سبيكتور" الذي يدير تطبيق ZOE Covid Symptom Study إن حوالي 20 في المائة من جميع المرضى تظهر عليهم علامات ليست مدرجة في القائمة الرسمية للصحة العالمية لأعراض فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأضاف أن أي طفح جلدي جديد أو تقرحات حول الفم قد يكون سببها Covid-19، لكن "سبيكتور" حذر أيضًا من أن بعض المرضى قد يصابون بـما يعرف بـ"ألسنة كوفيد".

كما غرد البروفيسور سبيكتور قائلًا: " لا يزال واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بـ كوفيد- 19، يعاني من أعراض أقل شيوعًا مثل الطفح الجلدي، وتقرحات غريبة باللسان".

وشبّه بعض الناس مظهر "لسان كوفيد"  بحالة أخرى تُعرف باللسان الجغرافي، وهو عبارة عن حالة التهابية تؤثر على سطح اللسان، ويتسبب في ظهور بقع تتطور في جميع أنحاء اللسان تبدو مشابهة للخريطة.

وأشار البروفيسور سبيكتور إلى أن الحالة قد تبدو مزعجة ، ولكنها غير ضارة تمامًا ، وعادة ما يتم حلها من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع قليلة.
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