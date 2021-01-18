التهاب الملتحمة.. أعراض جديدة لمصابي الموجة الثانية من كورونا

هناك أعراض جديدة لا يعلمها الكثيرون عن فيروس كورونا الجديدة في الموجة الثانية، حيث يمكن أن يظهر التهاب الملتحمة أيضًا كأول علامة على الإصابة بـ "كوفيد 19"، ولكن يمكن أيضًا أن يتطور تدريجيًا نتيجة لهذا المرض.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الأعراض الجديدة فيروس كورونا وفقا لبعض الدراسات العالمية.

ووفقا لما أورده موقع "تايمز أوف إنديا" أن دراسة حديثة أكدت أن الدوخة أو الدوار أحد علامات الإصابة بكورونا التى تظهر نتيجة تأثير الفيروس على الجهاز العصبى ولكن هذا لايعنى أن كل من أصيب بالدوخة فهو مريض كوفيد - 19 ولكن الدراسة تدق جرس الإنذار لعلامة جديدة من المحتمل أن تكون أول مؤشرات الاصابة بكورونا وفي هذه الحالة يجب العزل حتى يتم اجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلبية أو ايجابية العينة.





وفى أغلب الحالات ترتبط الدوخة المصاحبة لفيروس كورونا بظهور اعراض اخري للعدوى الفيروسية مثل الحمى والشعور بالضيق، ووصف بعض الخبراء الدوخة والدوار كأعراض يمكن أن تنشأ من المظاهر السريرية بسبب فيروس كورونا المستجد.



كما وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة الأنف والأذن والحنجرة، أجريت على 141 حالة ، أنهم جميعا يعانون من الدوخة أثناء الإصابة بفيروس كورونا بل و3 منهم كانت الدوخة لدييهم أحد الاعراض الرئيسية لكورونا وكان ذلك قبل إصابتهم لاحقا بالأعراض التنفسية.







وقالت الدكتورة ديجانا ريشيميتش، نائبة مدير عيادة العيون في المركز السريري بصربيا، إن أعراض فيروس كورونا على العين ليست متكررة، ولكن عند حدوثها، يمكن أن تكون خطيرة للغاية.





