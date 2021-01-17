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مرأة

البصل والثوم يحميان من العدوى.. 9 خرافات شائعة حول فيروس كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر هانئ
قال الدكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطرة إن هناك بعض الخرافات الشائعة بين الكثير من الأشخاص حول فيروس كورونا ولكن كلها ليس لها أي أساس من الصحة.

أوضح استشاري القلب والقسطرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، أبرز الأشياء  التي لاقيمة لها من الوقاية من فيروس الكورونا، وهي :

-الاسبرين مهم في العلاج والوقاية من الكورونا لا يوجد دليل على فاعليته او الوقاية من الفيروس.

-الغرغرة بالمطهرات لا يوحد دليل على أن الغرغرة لها وقاية  من الكورونا.

- فيتامين C لا يوجد أي دليل على أنه يستخدم للوقاية ولكنه يقوي المناعة بشكل عام  وكثرة استخدامه بجرعات مرتفعة بدون وجود عدوى او احتياج قد تسبب متاعب للمعدة وحصوات الاوكسالات بالكلي.

- الإكثار من تناول  البصل والثوم ليس له أي فائدة في الوقاية من فيروس كورونا.

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- إعادة استخدام الماسك الجراحي بدون تعقيم  له ضرر ويمكن أن يساعد على نقل العدوى  علما بأن الطاقم الطبي مطلوب منه أن يستخدم عددا من الماسكات كبير في اليوم الواحد ومع كل عملية يتم تغيير الماسك.

-الليمون لا يمنع من وصول العدوى لجهاز التنفس الصناعى.

- شرب الماء الدافئ لترطيب الحلق وقتل الفيروس.

- شرب الماء الدافيء لا يوجد عليه دليل بأنه يقتل الفيروس ولا يمنع وصول العدوى إلى الجهاز التنفسي.

-شرب اليانسون لا يمنع من وصول العدوى الى الجهاز التنفسي.

- استخدام الجوانتى: الأسوأ علي الإطلاق لأنه يجمع الميكروب وينشرها  ولكنه يفيد فقط في حالات التسوق يستخدم  بعد الدخول وتنزعه بمجرد الانتهاء ولا تلمس به أغراضك أو ملابسك أو جسمك.
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