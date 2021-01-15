علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا

عند الأطفال في الموجة الأولى، إلا أنه قد يؤثر على الرضع والأطفال الأكبر سنًا على نطاق واسع في الوقت الحالي، وتشير الدراسات إلى أن فيروس كورونا قد لا يسبب التهابات شديدة بين الأطفال ، ولكنه قد يتسبب في بعض الأحيان في مضاعفات خطيرة.

وإليكم بعض علامات العدوى التي يجب الانتباه إليها ، وماذا تفعل إذا ظهرت على طفلك الأعراض:

على الرغم من ندرة رؤيته في هذه المرحلة في المرضى المصابين بعدوى COVID-19 ، فإن اكتشاف بقع غير عادية أو احمرار مثل هذا يجب أن ينبهك لإجراء اختبار COVID-19.

على الرغم من ندرة رؤيته في هذه المرحلة في المرضى المصابين بعدوى COVID-19 ، فإن اكتشاف بقع غير عادية أو احمرار مثل هذا يجب أن ينبهك لإجراء اختبار COVID-19.

ظهور الجلد المقشر علامة محتملة لعدوى COVID لدى الأطفال الأصغر سنًا، وينشأ الجلد المقشر بسبب انخفاض تدفق الدم، في بعض الحالات ، يمكن أن يظهر احمرار الجلد والبقع أيضًا بسبب قشعريرة شديدة أو برودة.

ظهور الجلد المقشر علامة محتملة لعدوى COVID لدى الأطفال الأصغر سنًا، وينشأ الجلد المقشر بسبب انخفاض تدفق الدم، في بعض الحالات ، يمكن أن يظهر احمرار الجلد والبقع أيضًا بسبب قشعريرة شديدة أو برودة.

يعتبر القيء والغثيان من علامات الإصابة الشديدة بـ COVID-19 ، يمكن أن يحدث أيضًا عند الأطفال الذين يصابون بالفيروس.





قد يكون القيء علامة على عدوى الجهاز الهضمي أو الالتهاب الرئوي الخفيف (الذي يمكن أن يكون نتيجة لـ COVID) أيضًا، و عادة ما يُنظر إلى آلام العضلات أو الألم العضلي على أنه أحد أصعب أعراض مرض COVID وأكثرها إرهاقًا لدى البالغين، ما وجده العلماء الآن هو أن آلام العضلات يمكن أن تؤثر أيضًا على الصغار.





في حين أنهم قد لا يكونوا قادرين على التعبير عن أعراضهم أو التحدث عنها ، يمكن أن تؤدي آلام العضلات عند الأطفال إلى مشاكل في النوم ، والتهيج ، وتقلب المزاج ، وصعوبات التغذية ، ونوبات البكاء المتكررة.



