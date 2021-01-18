هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

حسب موقع "timesofindia"، يُطلب من الأشخاص المصابين بأمراض موجودة مسبقًا الانتظار أيضًا، ولكن ماذا يحدث إذا أصيب شخص سليم مؤهل بنزلة برد أو حمى وقت موعد التطعيم؟.

عندما يمرض شخص ما، فمن المحتمل أن يعني ذلك أن الجسم قد أصيب بجرثومة أو فيروس معدي، مما يعني أن جهاز المناعة بالفعل في حالة خطرة ومرهقة، ويعمل بجد لإزالة الجراثيم.









من المعروف أن اللقاح يعمل بشكل أفضل عندما تكون مناعة الشخص صحية ومتطورة وخالية من الإجهاد.





مع تفشي فيروس كورونا ، عندما يكون الجهاز المناعي منشغلًا بالفعل في محاربة الفيروس، قد يعني أنه ستكون هناك مخاطر على اللقاح للعمل بشكل جيد ، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان الحصول على لقاح كورونا COVID سيكون آمنًا أم لا.





كما أن الحمى التي تعاني من أعراض تنفسية مثل السعال قد تكون خطيرة بشكل مضاعف في الوقت الحالي، لأنها من المحتمل أن تكون أعراض COVID أيضًا، هذا هو السبب الوحيد وراء إبعاد البعض عن مراكز التطعيم في الوقت الحالي، بسبب خطر انتشار العدوى.



