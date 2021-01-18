هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟

بدأت حملات التطعيم ضد كورونا في معظم أنحاء العالم، مع اصطفاف العاملين في مجال الرعاية الصحية للحصول على الجرعات الأولى من لقاحات فيروس كورونا ، Covaxin و Covishield.
وعلى الرغم من عدم وجود قيود على ما يمنع الشخص من الحصول على التطعيم ، إلا أن هناك بعض التدابير الاحترازية التي طُلب من الأشخاص اتباعها قبل أن يحين دورهم كونهم يتمتعون براحة جيدة وتعليم وحماية المناعة باعتبارها بعض الإجراءات الأساسية.
حسب موقع "timesofindia"، يُطلب من الأشخاص المصابين بأمراض موجودة مسبقًا الانتظار أيضًا، ولكن ماذا يحدث إذا أصيب شخص سليم مؤهل بنزلة برد أو حمى وقت موعد التطعيم؟.
عندما يمرض شخص ما، فمن المحتمل أن يعني ذلك أن الجسم قد أصيب بجرثومة أو فيروس معدي، مما يعني أن جهاز المناعة بالفعل في حالة خطرة ومرهقة، ويعمل بجد لإزالة الجراثيم.
من المعروف أن اللقاح يعمل بشكل أفضل عندما تكون مناعة الشخص صحية ومتطورة وخالية من الإجهاد.
مع تفشي فيروس كورونا، عندما يكون الجهاز المناعي منشغلًا بالفعل في محاربة الفيروس، قد يعني أنه ستكون هناك مخاطر على اللقاح للعمل بشكل جيد ، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كان الحصول على لقاح كورونا COVID سيكون آمنًا أم لا.
كما أن الحمى التي تعاني من أعراض تنفسية مثل السعال قد تكون خطيرة بشكل مضاعف في الوقت الحالي، لأنها من المحتمل أن تكون أعراض COVID أيضًا، هذا هو السبب الوحيد وراء إبعاد البعض عن مراكز التطعيم في الوقت الحالي، بسبب خطر انتشار العدوى.
في حين أن هناك مخاوف قد تبعد المرضى، لكن في الوقت الحالي لا توجد إرشادات تشير إلى وجود عدوى أو أمراض خفيفة تعيق فعالية اللقاح أو COVID أو غير ذلك.
الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدد خطر حصولك على التطعيم هو نوع العدوى التي تعاني منها.
وعلى سبيل المثال، نزلات البرد الشائعة أو الفيروسية التي نحاربها لفترة طويلة هي عدوى شائعة ذات طبيعة معتدلة، لن تكون الإصابة بعدوى خفيفة ضارًا عند التطعيم، ومع ذلك قد ينشأ خطر حقيقي إذا كانت أعراض الجهاز التنفسي لديك مرتبطة بـ COVID-19 وتتطلب تدابير إضافية.
من ناحية أخرى، إذا كان الشخص يعاني من أعراض بسبب الحساسية الموسمية، فقد يكون ذلك سببًا للقلق. تعتبر الحساسية الموجودة مسبقًا في الوقت الحالي سببًا خطيرًا للقلق بالنسبة للتطعيم لأنها يمكن أن تغذي ردود فعل غير مرغوب فيها.
القلق الحقيقي الوحيد عند تلقي التطعيم عندما يكون الشخص مريضًا هو أن جرعة اللقاح قد تزيد من شدة الأعراض، قد يكون من الصعب تمييز مرضك عن مرض تفاعلات اللقاح المتفاعلة، في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة ، حتى لو كانت نادرة وتعقد الشفاء.