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ارتفاع الحرارة والتورم.. شاهد | الصحة: إنتاج لقاح كورونا قريبًا والآثار الجانبية له بسيطة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:41 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، إن الرهان الآن على قواعد النظافة والصحة العامة والالتزام بأتيكيت السعال وغسل الأيدى جيدًا وارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعى، لافتًا إلى أن فيروس كوفيد-19 يختلف عن الدرن لأن الدرن مرض بكتيرى.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، فى مداخلة عبر زووم ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن طريقة الحصول على اللقاح متشابهة وهى تلقى اللقاح عن طريق العضل، كما أن الأعراض المصاحبة للتطعيم تكون طفيفة بنسبة كبيرة جدًا حيث يصاحبها ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة والتورم فى مكان الحقن.

وأوضح أن العالم فى خلال سنة من وجود فيروس كورونا استطاع الخروج بلقاح لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا نجاة لدولة دون التكاتف مع باقى دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر كانت دولة فاعلة ومشاركة بمجهود ضخم للغاية فى التصدى للوباء.

وتابع أن هناك خط انتاج فى شركة فاكسيرا لانتاج لقاح لفيروس كورونا، وفقًا للاتفاقيات النهائية التى  تتم خلال الوقت الحالى وسيتم توفيره للدول الافريقية الشقيقة، مشددًا على أن اللقاح آمن على مرضى السكر والضغط ومرضى الأمراض المزمنة والسرطان.
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