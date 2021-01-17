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الصحة تكشف تأثير لقاح كورونا على كبار السن

الأحد 17/يناير/2021 - 11:54 م
صدى البلد
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إسراء صبري
أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، عدم وجود آثار جانبية نتيجة سوء تخزين لقاحات كورونا ولكن القلق يكون فقط فى مدى مفعول اللقاح، وتأثيره ما بين تخزين جيد أو تخزين خاطئ، موضحة أنه فى حال التأكد من فاعلية لقاح بنسبة 95% ففي حالة تخزينه بطريقة سيئة يقل المفعول بنسب متفاوتة ولكن لا يصيب أحدًا بأذى.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن نسبة الوفيات وسط كبار السن الذين تلقوا لقاح كورونا فى العالم لا تقاس فى المطلق ولكن هناك عوامل أخرى كثيرة يتم قياسها، ولابد من دراسة سبب الوفاة ومدى علاقته باللقاح.

وتابعت "لا يمكن ربط الوفيات بين كبار السن مباشرة وتلقى اللقاح فى المطلق، وإحنا ماشين فى اتجاه توفير اللقاحات، وتوفير كميات تكفي للفئات المستهدفة وتوفير نظام متكامل حتى لا يحدث أي خلل سواء تسجيل البيانات أو إعطاء الأولويات".

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