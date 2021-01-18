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أخبار العالم

التوزيع العادل.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:06 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من خطورة التوزيع غير العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشددة على ضرورة تسارع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا عالميًا، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.

فيما تستعد العديد من الدول لتلقي شحناتها من اللقاحات، والشروع على الفور في حملات واسعة النطاق لتطعيم سكانها.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية، قد كشفت في عددها الصادر يوم السبت الماضي عن أن أثرياء بريطانيين، عرضوا آلاف الجنيهات، على عيادات خاصة، مقابل الحصول على لقاح كورونا في بريطانيا، إلا أنهم أصيبوا بالصدمة، بعد أن قوبلت طلباتهم بالرفض القاطع، في وقت تخصص فيه الحكومة الدفعة الأولى من اللقاحات، للطواقم الطبية وكبار السن.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن الدول الفقيرة لم تحصل على كميات لقاحات كبيرة، في ظل شراء الدول الغنية لمعظم اللقاحات، لحماية مواطنيها.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف من أن تحصل طبقة الأغنياء في الدول الفقيرة، على اللقاح، عبر طرقها الخاصة ومن السوق السوداء، مقابل مبالغ كبيرة، ورغم أن سعي الأغنياء في دول متقدمة، للحصول على اللقاح أولا لم يجد نفعا، فإنه لا يستبعد في العديد من الدول العربية، حيث يسود تشكك لدى قطاع كبير، من أن تسود المحسوبية والتمييز عمليات التطعيم.
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