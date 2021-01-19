تحد من فعالية لقاح كورونا.. دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وإدارة الوزن، لكن هل تعلم أيضًا أن التغذية تلعب دورًا حيويًا في فعالية لقاح كورونا





وأثار الباحثون أيضًا مخاوف من أن السمنة وغيرها من الظروف الصحية يمكن أن تعيق فعالية لقاح فيروس كورونا COVID-19، يؤثر أسلوب حياة الشخص، بما في ذلك النظام الغذائي، بشكل كبير على قدرته على الوقاية من السمنة.





وجد الخبراء وفقا لموقع "timesnownews"، أن بعض العوامل النفسية والسلوكية يمكن أن تؤثر على استجابة جهاز المناعة للقاح.





وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ولاية أوهايو، يمكن للأفراد القيام بعدد من الأشياء لتهيئة أجسامهم للجسم، اقترح البحث الذي نشر في مجلة Advance Social Sciences & Humanities، أن اتباع نظام غذائي صحي أمر حيوي لكي يعمل اللقاح بشكل فعال.





قال الباحثون: "بينما ننتظر دورنا للتطعيم ضد السارس- CoV-2، يمكننا وربما ينبغي علينا، استغلال الوقت للتأكد من أننا نجلب أفضل ذواتنا العاطفية والجسدية إلى العلاج".





لاحظ الباحثون أن الإجهاد عامل رئيسي، يمكن أن يضعف الإجهاد جهاز المناعة في الجسم ويقلل من فعالية بعض اللقاحات، بما في ذلك لقاح فيروس كورونا.





وفقًا للباحثين تشير الدلائل إلى أن اتخاذ خيارات نمط حياة أكثر صحة مثل إدارة الإجهاد من خلال ممارسة الرياضة والتأمل الذهني، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، والإقلاع عن استخدام التبغ أو الحد منه، حتى على المدى القصير، يمكن أن يعزز استجابة الجهاز المناعي للتطعيم.





أظهرت الدراسات السابقة أن السمنة يمكن أن تجعل اللقاح أقل فعالية، كان الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وأولئك الذين يعانون من حالات كامنة من بين الأكثر تضررًا من المضاعفات الشديدة الناتجة عن COVID-19، يرتبط مؤشر كتلة الجسم المرتفع (BMI) أيضًا بزيادة خطر الوفاة من COVID-19.









لذلك فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة المليئة بالمغذيات والألياف ومضادات الأكسدة مع تجنب أو التقليل من الأطعمة السكرية والمعالجة للغاية يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن وتحسين صحتك العامة وكذلك منع السمنة التي يمكن أن تؤثر على جسمك.





الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها للوقاية من السمنة والتي قد تحد من فعالية اللقاح





البطاطس المقلية ورقائق البطاطس: على عكس البطاطس الكاملة، فإن البطاطس المقلية ورقائق البطاطس غير صحية ويمكن أن تجعلك تتراكم على الأرطال، واتباع نظام غذائي غني بالبطاطس المقلية يمكن أن يؤثر على وزنك ودماغك وجهاز المناعة لديك وحتى على حياتك.





أفادت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول البطاطس المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع قد يضاعف من خطر الموت المبكر، هذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية، ربطت الأبحاث بين تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وزيادة الوزن غير الصحية والسمنة.





المشروبات السكرية: المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر من بين أكثر الأطعمة غير الصحية على هذا الكوكب، لقد وجدت الدراسات العلمية أن المشروبات السكرية، عند تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية مثل زيادة الوزن، والسمنة، ومرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب، وأمراض الكبد، وتسوس الأسنان، وما إلى ذلك.





قد يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى حدوث كارثة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة من فيروس كورونا COVID-19، قد ترغب في تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات المضافة للحفاظ على فقدان الوزن أو تحسين الصحة العامة.





المشروبات الكحولية: تم ربط الإفراط في تناول الكحوليات بتطور الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية الخطيرة الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطان وضعف جهاز المناعة وزيادة الوزن ومشاكل الجهاز الهضمي.



