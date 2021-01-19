اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا .. وهكذا تصرفت ألمانيا

بعدما كشفت صحف ألمانية عن اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، إنه يتعين على البلاد تمديد إجراءات الإغلاق وتشديدها، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.





وقال الوزير ان ذلك ضروري لخفض أعداد المصابين بكورونا، بينما تجاوز عدد الإصابات المليونين في البلاد.









وأضاف شولتز "أنا أعتبر أن التمديد والتدابير الدقيقة ضرورية لزيادة فعالية الإجراءات الحالية"، مضيفا أنه "ينبغي النظر في القواعد الأكثر صرامةً للعمل من المنزل للحد من التنقل والاتصالات الاجتماعية".





ومن المتوقع أن تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء الوزراء الـ16 المزيد من القيود اليوم الثلاثاء لإبطاء انتشار أنواع جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا.





وذكر معهد روبرت كوخ، بأن ألمانيا سجلت في آخر 24 ساعة 11،369 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2052028، بينما سجلت 989 حالة وفاة ليصبح إجمالي عدد وفيات كورونا في ألمانيا 47622.





وأمس، ذكرت التقارير الصحفية التي نقلت عن مصادر مطلعة إن الطفرة والتحور الجيني، تم رصده في إحدى مستشفيات بافاريا الألمانية.



