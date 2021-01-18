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أخبار العالم

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:05 ص
مارجوري خلال لقاء
مارجوري خلال لقاء سابقٍ لها بترامب
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محمد علي

صرحت نائبة جمهورية في الكونجرس الأمريكي بعزمها المناداة بعملية عزل للرئيس الأمريكي المنتخب جوبايدن بمجرد تسلمه مقاليد السلطة في البلاد في الـ 20 من يناير الحالي، نكاية للديمقراطيين الذين قادوا عمليتي عزل ضد ترامب خلال سنة تقريبًا، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.


و نشرت مارجوري تايلور جرين عبر "تويتر" سلسلة منشورات تقول بوجود مؤامرة، حول الانتخابات الأخيرة لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

ووفق"سي إن إن"، فقد قام موقع "تويتر" بردع النائبة بوضع علامة على تغريداتها تقول "هذا الادعاء بشأن تزوير الانتخابات موضع نزاع، ولا يمكن الرد على هذه التغريدة أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها نظرا لخطر إثارة العنف".

من جهتها، اتهمت جرين "تويتر" بقمع "الأصوات المحافظة"، وقالت في بيان لها إن "القبضة الاحتكارية" التي تمارسها بعض شركات التكنولوجيا الكبرى على الخطاب السياسي الأمريكي "خارجة عن السيطرة".

وحثت الكونجرس على "التحرك بسرعة" من أجل "حماية حرية التعبير في أمريكا".

وأضافت: "لا ينبغي أن يخاف الأمريكيون المحافظون من التعبير عن آرائهم. لا ينبغي أن يخافوا من إلغائهم من قبل الشركات.. لا ينبغي أن يستسلموا للتخويف من قبل الاشتراكيين الذين يريدون إنهاء أسلوب حياتهم".

وكانت جرين أعلنت الأربعاء الماضي أنها تعتزم تقديم مشروع قرار إلى الكونجرس بشأن إقالة جو بايدن في أول يوم عمل له كرئيس للبلاد.

وزاد رد  فعل شركة تويتر المشغلة للموقع، بأن علقت حساب "تويتر" مؤقتا الخاصة بالنائبة الجمهورية الأمريكية مارجوري تايلور جرين بسبب "الانتهاكات المتكررة" للقواعد الجديدة التي وضعتها الشركة إثر هجوم الكابيتول في 6 يناير.

وقال متحدث باسم "تويتر" في تصريح صحفي : "تم إغلاق الحساب المشار إليه مؤقتا بسبب انتهاكات متعددة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا"، موضحا أن حساب جرين سيحجب لساعات.




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