امرأة تهز عرش أردوغان.. وسلاحه ضدها الاعتقال لـ 10 سنوات

أوقعت زعيمة حزب الشعب الجمهوري اليساري ، كانان كفتانجي أوغلو ، هزيمة مذلة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول في عام 2019. والآن يريد الرئيس التركي الانتقام في المحكمة.





تعد كانان كفتانجي أوغلو نجمة سياسية صاعدة في تركياْ حيث حازت الطبيبة البالغة من العمر 48 عامًا شعبية كبيرة.





لقد برزت دائمًا في حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي (CHP) بآرائها اليسارية ، وفي بداية عام 2018 تم انتخابها رئيسة لفرع إسطنبول.





لكن الاختراق الحقيقي الذي حققته كفتانجي أوغلو جاء بعد عام جيد بعد أن دبرت واحدة من أنجح الحملات الانتخابية في تاريخ تركيا.

كانت هذه حملة أكرم إمام أوغلو ، حيث تعد هي من قادت نجاحه، في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول في ٢٠١٩.

كانت خسارة المدينة ، المركز الاقتصادي والاجتماعي لتركيا ، أكبر هزيمة انتخابية للرئيس حتى الآن. وأكبر انتصار لكافتانجي أوغلو.

لكنها الآن تتعرض لضغوط قانونية متزايدة. في سبتمبر 2019 ، حُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات تقريبًا بعد اتهامها بارتكاب سلسلة من الجرائم ، منها التشهير والتحريض على الكراهية العامة والعنف ونشر "دعاية إرهابية" ، فضلًا عن إهانة الرئيس والدولة التركية.

وفقًا لمؤيديها ، فإن الأدلة ضدها جاءت من فراغ ، وتضمنت إلى حد كبير سلسلة من التغريدات التي نشرتها بين عامي 2012 و 2017.





وقال قادة حزب الشعب الجمهوري إن الحكم عليها كان بمثابة عمل انتقامي لكارثة الانتخابات في اسطنبول.



