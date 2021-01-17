القائمة الكاملة لحقائب وزارات جو بايدن

يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتسلم مقاليد الحكم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل بشكل رسمي، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف في العاصمة واشنطن أثناء مراسم تنصيبه.





وطيلة الفترة الماضية، أعلن "بايدن"، في مناسبات عديدة ترشيحاته للوزراء الذين سيعملون في إدارته المستقبلة، وفي القائمة التالية ينشر "صدى البلد" الحقيبة الوزارية الكاملة التي ستدخل البيت الأبيض يوم الأربعاء:





وزير الخارجية: أنتوني بلينكن، الذي عمل نائبًا لوزير الخارجية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.





وزير الخزانة: جانيت يلين، والتي عملت سابقًا رئيسًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي حالة توليها المنصب ستكون أول امرأة تتولى منصب وزير الخزانة.





وزير الدفاع: لويد أوستن، وهو جنرال متقاعد خدم لأكثر من 40 عامًا في الجيش الأمريكي، وسيكون أول وزير دفاع يتولى المنصب من أصل أفريقي.





المدعي العام: ميريك جارلاند، وهو حاليًا قاضٍ فيدرالي بمحكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن، وقد سبق تشريحه في السابق من قبل أوباما ليتولى منصب رئيس المحكمة العليا، إلا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على الترشيح.





وزير الداخلية: ديب هالاند، وهي نائب ديمقراطية في مجلس النواب الأمريكية عن ولاية نيو ميكسكو، وفي حالة توليها المنصب ستكون أول امرأة من أصل أمريكي تتولى الوزارة.





وزير الأمن الداخلي: أليخاندرو مايوركاس، وقد عمل كمدير لخدمات الجنسية والهجرة الأمريكية خلال فترة ولاية أوباما الأولى ونائب وزير الأمن الداخلي في الولاية الثانية لأوباما.





مدير وكالة المخابرات المركزية: وليام بيرنز، والذي عمل في السابق سفيرًا في روسيا والأردن، وكان وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية ونائب وزير الخارجية في إدارة أوباما.





مدير المخابرات الوطنية: أفريل هينز، كان نائب مدير وكالة المخابرات المركزية والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي في عهد أوباما.





رئيس موظفي البيت الأبيض: رونالد كلاين، والذي كان رئيس موظفي بايدن عندما أصبح نائب الرئيس في عام 2009. وكان أيضًا رئيسًا لموظفي نائب الرئيس آل جور والمدعي العام جانيت رينو خلال إدارة كلينتون.





سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: ليندا توماس جرينفيلد، والتي كانت سفيرة لدى ليبيريا خلال ولاية أوباما الأولى، ومساعدة وزيرة الخارجية لمكتب الشئون الأفريقية، خلال فترة أوباما الثانية، وشغلت أيضًا مناصب في الخدمة الخارجية في سويسرا وباكستان وكينيا وغامبيا ونيجيريا وجامايكا.





وزير الزراعة: توم فيلساك، والذي تولى نفس المنصب في ظل إدارة أوباما من 2009 وحتى عام 2017.





وزير التجارة: جينا ريموندو، وهي الآن تشغل منصب عمدة ولاية رود آيلاند.





وزير العمل: مارتي والاش، وهو حاليًا يشغل منصب عمدة بوسطن.





وزير الصحة والخدمات الإنسانية: زافيير بيسيرا، وهو يشغل الآن منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا.





وزير الإسكان والتنمية العمرانية: مارسيا فودج، وهي الآن نائبة ديمقراطية في مجلس النواب عن ولاية أوهايو.





وزير الاتصالات: بيت بوتيجيج، وقد شغل في السابق منصب عمدة جنوب بيند، وفي 2020 ترشح لرئاسة الولايات المتحدة أمام الرئيس دونالد ترامب.





وزير الطاقة: جينيفر جرانهولم، وهو محافظ ولاية ميشجان السابق.



