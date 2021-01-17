الغضب العربي.. وزير تركي يكشف اتجاه بلاده لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر

صرح وزير تركي سابق بمعلومات مثيرة للصحفيين، عن إمكانية إغلاق تركيا لقاعدتها العسكرية التي سبق وافتتحتها في قطر، مشيرًا إلى إمكانية قيام أنقرة بتغييرات في سياستها الخارجية، وذلك تحت وابل الضغط الدولي، لوقف تغولات تركية في مناطق عدة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.





وأدلى بذلك التصريح المثير للانتباه، وزير الخارجية التركي الأسبق، ياشار ياكيش، في ظل ما حدث مؤخرًا في الاجتماع الـ 41 لقادة مجلس التعاون العربي الخليجي في العلا بالمملكة العربية السعودية، والذي كان اجتماعًا تاريخيًا، أدى لخروج اتفاق العلا وعودة العلاقات مع قطر.





وأشار ياكيش، إلى إن الأرض تحركت من تحت تركيا وباتت الأمور غير السابق، فبعدما كانت تعيش دول عربية عددًا من الخلافات، صارت علاقات الدوحة وأنقرة أقوى، لكن الأمور الآن تتغير، لصالح العلاقات السعودية القطرية.





ولفت ياكيش إلى أنه قد تقوم تركيا بإغلاق قاعدتها العسكرية في الدوحة، وذلك لأن الدول العربية تشعر باستياء من التدخلات التركية، ومن تزايد العلاقات بين نظام أنقرة ورئيسه أردوغان الذي يعمل على التدخل في الدول العربية، بسوريا والعراق وليبيا، في قطر.



