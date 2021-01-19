خالط مصابا بـ كورونا.. وزير الصحة البريطاني يعلن عزل نفسه ذاتيا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أنه سيعزل نفسه حتى يوم الأحد المقبل؛ وذلك بعدما تلقى تنبيها من تطبيق على الهاتف المحمول تابع لهيئة الصحة العامة من أنه قد يكون خالط شخصا مصابا بفيروس كورونا.





ونشر هانكوك، تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "تلقيت ليلة أمس تنبيها من تطبيق إن إتش إس كوفيد-19 لعزل نفسي لذلك سأظل في المنزل ولن أغادره أبدًا حتى يوم الأحد".





وسجلت بريطانيا، أمس الاثنين، 37535 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا و599 حالة وفاة مع استمرار تباطؤ الموجة الثانية.





وانخفضت الإصابات الاثنين بنحو الخمس عن 46169 سجلت يوم الاثنين الماضي وثلثًا عن الرقم قبل أسبوعين.





ويقول العلماء إن الأرقام الواعدة هي دليل على أن القيود الصارمة من المستوى الرابع قد خانت انتشار الفيروس قبل الإغلاق الوطني - بل وكبح انتقال سلالة كينت الأكثر عدوى.





وتظهر أرقام الصحة العامة في إنجلترا أن الحالات انخفضت في كل منطقة بالعاصمة على مدار الأيام السبعة حتى 12 يناير ، مع انخفاض معدل الإصابة في جميع أنحاء لندن بأكثر من الربع.





وتظهر إحصاءات وزارة الصحة أيضًا أن الوفيات اليومية لـ كورونا في جميع أنحاء المدينة قد تراجعت بحلول 10 يناير ، مع تسطح المنحنى إلى حوالي 157 حالة وفاة يوميًا.





يزال الوقت "مبكرًا جدًا" على ظهور الاتجاهات المشجعة بسبب الإغلاق الوطني الذي تم فرضه في 4 يناير ، لأن القيود الصارمة تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع لتقليل العدوى والحالات.



