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أخبار البلد

الصحة تقدم نصائح للتعامل مع فيروس كورونا في أماكن العمل

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:12 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عدد من النصائح للتعامل مع حالات فيروس كورونا في أماكن العمل.


وأوضحت الوزارة النصائح كالآتي:

تنظيف جميع الأسطح التي لامسها الموظف المصاب.

والمناطق التي استخدمها مثل المراحيض، ومقابض الأبواب، والهواتف.

إخطار جميع المخالطين للموظف المصاب حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الوقائية.

لتقليل مخاطر الانتشار يجب تدريب الموظفين على الإبلاغ عن المرض بسرعة لمنع انتقال الفيروس إلى زملائهم العاملين.

 الحرص على عدم حضور الموظف المريض بكوفيد -19 إلى العمل، والإبلاغ عن مرضه عبر الهاتف.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 702 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122993 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 890 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 56 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 156397 حالة من ضمنهم 122993 حالة تم شفاؤها، و 8583 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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