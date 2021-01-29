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4 أسباب وراء رائحة الجسم الكريهة.. تعرف عليها

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:00 ص
4 أسباب وراء رائحة
4 أسباب وراء رائحة الجسم الكريهة
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حياة عبد العزيز
تساهم عدة عوامل في ظهور رائحة جسم الإنسان أو قد تؤثر عليها وتؤدي إلى تغييرها، ويتمنى الجميع الحصول على رائحة جسم رائعة وممتعة.

وإليكم أسباب رائحة الجسم الكريهة وفقا لموقع timesnownews

بعض العوامل التي قد تساهم في رائحة الجسم هي كما يلي:

يمكن أن يؤثر الإجهاد والنشاط البدني على رائحة الجسم بشكل سلبي
هل تعلم أن العرق الناتج عن الإجهاد ينتج عنه رائحة كريهة أكثر من العرق الناتج عن أي نشاط بدني؟ خلال الظروف العادية أو الأنشطة البدنية ، تفرز الغدد المفرزة العرق، ومع ذلك  عندما تكون تحت الضغط ، فإن الغدد المفرزة هي التي تنتج العرق، يتركز هذا العرق في محتوى الدهون والبروتينات ، مما يؤدي إلى رائحة كريهة.

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على رائحة الجسم 
الأطعمة التي تسبب الغازات مثل الكرنب والفجل والهليون يمكن أن تسبب رائحة كريهة للجسم.

الحالات الصحية المختلفة 
مثل مرض السكري وانقطاع الطمث والحمل تغيرًا في رائحة الجسم.

كما تعد الالتهابات الجلدية أحد أكثر الأسباب شيوعًا لتغير روائح الجسم. 
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4 أسباب وراء رائحة الجسم الكريهة.. تعرف عليها

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