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مرأة

بـ 4 مكونات من مطبخك.. تخلصي من رائحة الجسم الكريهة بمزيل العرق المنزلي

الأحد 24/مايو/2020 - 06:44 ص
الرائحة الكريهة
الرائحة الكريهة
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أسماء عبد الحفيظ

فى اليوم الأول من العيد بالمنزل، عليك عزيزتى، الحرص إلى النظافة الشخصية، فمع ارتفاع درجة الحرارة قد تشعرين احيانا بصدور رائحة كريهة منك، تجعلك تشعرين بالحرح الشديد من عائلتك.. يمكن عمل مزيل للعرق بأرخص الأسعار وبمكونات طبيعية من مطبخك.

إليك مزيل سريع   يقدمه موقع  Bright Side تخلصك من رائحة العرق بسرعه غير متوقعة.

سوف تحتاجين:

15 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

1/2 كوب من خل التفاح

25 مل من زيت جوز الهند

1 كوب ماء


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تخلص من رائحة العرق الكريهة 

طريقة تطبيق مزيل العرق

اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس. يمكنك تخزين المنتج لمدة تصل إلى عام إذا احتفظت به في مكان بارد ومظلم وجاف.

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