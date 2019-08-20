بـ جنيه واحد.. اقض على رائحة العرق الكريهة في دقيقة

يعاني العديد من الاشخاص فى فصل الصيف من رائحة العرق الكريهة التي تجعلهم يشعرون بالحرج، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص من رائحة العرق الكريهة فى دقيقة واحدة .
كشف موقع "بولد سكاى: الهندى الشهير عن أفضل ماسك طبيعي يمنع التعرق فى دقيقة .
ما تحتاجينه لعمل الماسك
-2 ملعقة صغيرة صودا الخبز
-عصير نصف ليمون
طريقة عمل الماسك:
-تخلط المكونات معا في وعاء.
-قومي بتدليكه بلطف على الإبطين في حركات دائرية لبضع دقائق.
-اتركيه لمدة 10 دقائق.
-اشطفيه بالماء الفاتر.
-استخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.
كشف موقع "بولد سكاى: الهندى الشهير عن أفضل ماسك طبيعي يمنع التعرق فى دقيقة .
ما تحتاجينه لعمل الماسك
-2 ملعقة صغيرة صودا الخبز
-عصير نصف ليمون
طريقة عمل الماسك:
-تخلط المكونات معا في وعاء.
-قومي بتدليكه بلطف على الإبطين في حركات دائرية لبضع دقائق.
-اتركيه لمدة 10 دقائق.
-اشطفيه بالماء الفاتر.
-استخدمي هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.