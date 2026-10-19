قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وطريقة التقديم
رسميًا .. إيقاف رونالدو شهرا وتغريمه ماليًا بعد أزمته مع منتخب البرتغال
أحمد موسى: العاصمة باريس تتحول لخراب وفوضى
بالصور.. إصابة حكمدار جنوب سيناء ووفاة 2 آخرين
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا على بشكتاش في الدوري التركي
مواطن بفيلم بمنتدى مصر 2026: قاعد وسط عيالي في الأسمرات بعد تطويرها
أحمد موسى: أنا هقول اللي مؤمن بيه حتى لو على رقبتي
زيكر X الكهربائية بمدى يصل لـ 400 كم.. صور
نيس وليون تعلنان حظر التجول وتنضمان لقائمة الحظر في فرنسا
أحمد موسى: الرئيس السيسي فتح كل الملفات من أجل حل مشكلات المواطنين
عامل نظافة خلال عرض فيلم تسجيلي أمام الرئيس السيسي: نفسي العمال الغلابة اللي زي حالاتي يتأمن عليهم
هجرة العقول تضرب أمريكا.. علماء يهربون من سياسات ترامب إلى أوروبا والصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور.. إصابة حكمدار جنوب سيناء ووفاة 2 آخرين

حادث حكمدار جنوب سيناء
حادث حكمدار جنوب سيناء
ايمن محمد

أصيب اللواء أحمد صفوت حكمدار أمن جنوب سيناء  وإصابة أمين شرطة آخر ، فيما لقى النقيب البورسعيدى أحمد النشار وأمين شرطة آخر مصرعهما، وفي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد بجنوب سيناء شرم الشيخ - الطور،  على بعد 40كيلو من شرم الشيخ بالطريق الدولى طور سيناء شرم الشيخ .

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى على وجه السرعة لتقي العلاج، والتحفظ على الجثمانين.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وجرى نقل اللواء أحمد صفوت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما نُقلت جثتا المتوفيين إلى مشرحة مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء تحت تصرف جهات التحقيق.


وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتحديد كيفية وقوعه، فيما لم تتضح بعد تفاصيل الحالة الصحية لحكمدار جنوب سيناء.

جنوب سيناء حادث الحكمدار مصرع إصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

ترشيحاتنا

التصالح في مخالفات البناء

تصالح مخالفات البناء.. خصم 25% ومحاسبة بـ5% وتخفيض رسوم الجراج إلى 4 آلاف جنيه

النائب أحمد خالد ممدوح

برلماني: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة

منتدى مصر 2026

برلمانية: منتدى مصر 2026 يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتعزيز الوعي الوطني

بالصور

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

المزيد