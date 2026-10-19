بالصور.. إصابة حكمدار جنوب سيناء ووفاة 2 آخرين

أصيب اللواء أحمد صفوت حكمدار أمن جنوب سيناء وإصابة أمين شرطة آخر ، فيما لقى النقيب البورسعيدى أحمد النشار وأمين شرطة آخر مصرعهما، وفي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد بجنوب سيناء شرم الشيخ - الطور، على بعد 40كيلو من شرم الشيخ بالطريق الدولى طور سيناء شرم الشيخ .

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى على وجه السرعة لتقي العلاج، والتحفظ على الجثمانين.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وجرى نقل اللواء أحمد صفوت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما نُقلت جثتا المتوفيين إلى مشرحة مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء تحت تصرف جهات التحقيق.



وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتحديد كيفية وقوعه، فيما لم تتضح بعد تفاصيل الحالة الصحية لحكمدار جنوب سيناء.