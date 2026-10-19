حالة الطقس غدا الثلاثاء في مصر ودرجات الحرارة بالمحافظات

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء أجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، ويميل إلى البرودة على أغلب الأنحاء ليلًا، وفقًا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة مئوية في القاهرة.

وتتضمن توقعات الطقس غدًا الثلاثاء فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تبلغ 30% تقريبًا على بعض المناطق، خاصة الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة، بالتزامن مع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق، قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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ما حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر؟

تتوزع الأجواء المتوقعة غدًا الثلاثاء بين الطقس المائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والطقس الحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء إلى البرودة على أغلب الأنحاء خلال الليل.

وتستدعي هذه التغيرات متابعة توقعات الطقس بحسب المنطقة الجغرافية، لا سيما مع اختلاف درجات الحرارة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، إلى جانب الظواهر الجوية المتوقعة صباحًا، وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

هل توجد شبورة مائية غدًا على الطرق في مصر؟

تشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا.

وتُعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه أثناء القيادة في الصباح، خاصة على الطرق التي تشملها التوقعات، ولذلك يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر ومراعاة انخفاض مستوى الرؤية عند ظهور الشبورة.

ما المناطق المعرضة لسقوط الأمطار غدًا الثلاثاء؟

توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من وسط سيناء، وقد تكون الأمطار متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على بعض المناطق، خاصة الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، وذلك على فترات متقطعة.

وتعني هذه التوقعات أن فرص الأمطار تتركز في مناطق محددة، مع اختلاف شدتها من مكان إلى آخر، إذ تظل خفيفة في إطار التوقع العام، مع احتمال أن تصبح متوسطة أحيانًا في المناطق المشار إليها.

هل تنشط الرياح غدًا في المحافظات المصرية؟

تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وفقًا للتوقعات الجوية، بالتزامن مع الأجواء المائلة للحرارة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا على أغلب المناطق.

وتأتي الرياح ضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء، إلى جانب الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، ما يجعل متابعة تحديثات حالة الطقس أمرًا مهمًا للتعرف على مستجدات الأجواء خلال اليوم.

ما حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس غدًا؟

تختلف حالة البحار والمسطحات المائية المتوقعة غدًا الثلاثاء من منطقة إلى أخرى، سواء من حيث حالة البحر وارتفاع الأمواج أو اتجاه الرياح، وفقًا للبيانات الآتية.

البحر المتوسط: تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

البحر الأحمر: تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

خليج السويس: تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وتوضح هذه التوقعات تفاوت حالة البحر بين المناطق المختلفة، مع تسجيل ارتفاع أمواج يتراوح بين مترين و3 أمتار في خليج السويس، وفقًا للبيانات الواردة.

ما درجات الحرارة غدًا الثلاثاء في القاهرة والمحافظات؟

تسجل القاهرة درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة، بينما تصل العظمى في العاصمة الجديدة إلى 28 درجة والصغرى إلى 16 درجة، وتختلف درجات الحرارة المتوقعة بين محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء ومحافظات الصعيد.

وفيما يأتي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الثلاثاء في المدن والمحافظات المصرية، وفقًا للأرقام الواردة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 27 18 العاصمة الجديدة 28 16 6 أكتوبر 27 17 بنها 26 18 دمنهور 26 17 وادي النطرون 27 17 كفر الشيخ 26 17 بلطيم 25 18 المنصورة 26 17 الزقازيق 27 18 شبين الكوم 26 17 طنطا 26 17

درجات الحرارة في السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء

المدينة العظمى الصغرى دمياط 25 18 بورسعيد 26 20 الإسماعيلية 28 18 السويس 28 19 العريش 27 15 رفح 26 15 رأس سدر 28 18 نخل 27 13 كاترين 23 12 الطور 27 21 طابا 26 17 شرم الشيخ 29 23 الإسكندرية 26 17 العلمين 25 16 مطروح 25 16 السلوم 24 17 سيوة 27 15

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر وجنوب مصر

المدينة العظمى الصغرى رأس غارب 29 21 سفاجا 30 22 مرسى علم 30 22 شلاتين 33 23 حلايب 30 22 أبو رماد 32 21 مرسى حميرة 30 22 أبرق 31 21 جبل علبة 30 22 رأس حدربة 30 22 الفيوم 27 17 بني سويف 27 17 المنيا 28 16 أسيوط 28 17 سوهاج 30 17 قنا 33 18 الأقصر 32 19 أسوان 33 20 الوادي الجديد 31 18 أبوسمبل 31 20

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة تسجيل العظمى 33 درجة في شلاتين وقنا وأسوان، بينما تبلغ العظمى 30 درجة في سفاجا ومرسى علم وعدد من مدن ومناطق جنوب البلاد والبحر الأحمر.

ما درجات الحرارة غدًا في العواصم والمدن العربية؟

تشمل توقعات درجات الحرارة غدًا الثلاثاء عددًا من المدن والعواصم العربية، مع تفاوت واضح في درجات الحرارة العظمى والصغرى بين العواصم الخليجية والمدن العربية الأخرى، وفقًا للبيانات الآتية.

المدينة العظمى الصغرى مكة 38 28 المدينة 39 25 الرياض 38 23 المنامة 35 29 أبوظبي 37 27 الدوحة 36 30 الكويت 38 25 دمشق 25 17 بيروت 25 22 عمان 23 14 القدس 22 15 غزة 26 20 بغداد 33 24 مسقط 30 28 صنعاء 26 08 الخرطوم 40 27 طرابلس 31 24 تونس 30 19 الجزائر 22 17 الرباط 24 14

وتسجل الخرطوم أعلى درجة حرارة عظمى في القائمة العربية الواردة، بواقع 40 درجة، تليها المدينة المنورة عند 39 درجة، بينما تبلغ العظمى 38 درجة في مكة والرياض والكويت.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن العالم؟

تتفاوت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء في عدد من مدن العالم، بين المدن الآسيوية والأوروبية والأمريكية والأفريقية، وفقًا للبيانات الآتية.

المدينة العظمى الصغرى أنقرة 18 03 إسطنبول 22 12 إسلام آباد 29 16 نيودلهي 31 20 جاكرتا 36 25 بكين 15 05 كوالالمبور 34 25 طوكيو 27 20 أثينا 23 12 روما 25 18 باريس 15 08 مدريد 18 08 برلين 11 07 لندن 13 09 مونتريال 15 03 موسكو 10 01 نيويورك 18 09 واشنطن 22 08 نواكشوط 34 24 أديس أبابا 25 11

وتسجل جاكرتا أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن العالمية الواردة، بواقع 36 درجة، تليها كوالالمبور عند 34 درجة ونواكشوط عند 34 درجة، فيما تبلغ العظمى 10 درجات في موسكو.

كيف تستعد لتقلبات الطقس غدًا الثلاثاء؟

تستدعي توقعات الطقس غدًا الثلاثاء الانتباه إلى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، خصوصًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع مراعاة القيادة بحذر عند انخفاض الرؤية.

كما يُنصح بمتابعة مستجدات توقعات الأمطار في المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، خاصة الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، إلى جانب الانتباه إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة، ومراعاة اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل.

وتظل درجات الحرارة وحالة الظواهر الجوية الواردة في التقرير هي التوقعات المذكورة لطقس غدًا الثلاثاء، مع أهمية متابعة البيانات الرسمية المحدثة لمعرفة أي تغييرات تطرأ على حالة الطقس.