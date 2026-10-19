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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا الثلاثاء في مصر ودرجات الحرارة بالمحافظات

حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر ودرجات الحرارة بالمحافظات
حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر ودرجات الحرارة بالمحافظات
عبد الفتاح تركي

تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء أجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار، ويميل إلى البرودة على أغلب الأنحاء ليلًا، وفقًا لتوقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع تسجيل درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة مئوية في القاهرة.

وتتضمن توقعات الطقس غدًا الثلاثاء فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تبلغ 30% تقريبًا على بعض المناطق، خاصة الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة، بالتزامن مع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق، قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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حالة الطقس

ما حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر؟

تتوزع الأجواء المتوقعة غدًا الثلاثاء بين الطقس المائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والطقس الحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار، فيما تميل الأجواء إلى البرودة على أغلب الأنحاء خلال الليل.

وتستدعي هذه التغيرات متابعة توقعات الطقس بحسب المنطقة الجغرافية، لا سيما مع اختلاف درجات الحرارة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، إلى جانب الظواهر الجوية المتوقعة صباحًا، وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

هل توجد شبورة مائية غدًا على الطرق في مصر؟

تشير توقعات خبراء الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا.

وتُعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه أثناء القيادة في الصباح، خاصة على الطرق التي تشملها التوقعات، ولذلك يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر ومراعاة انخفاض مستوى الرؤية عند ظهور الشبورة.

حالة الطقس لمدة 5 ايام

ما المناطق المعرضة لسقوط الأمطار غدًا الثلاثاء؟

توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من وسط سيناء، وقد تكون الأمطار متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 30% تقريبًا على بعض المناطق، خاصة الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، وذلك على فترات متقطعة.

وتعني هذه التوقعات أن فرص الأمطار تتركز في مناطق محددة، مع اختلاف شدتها من مكان إلى آخر، إذ تظل خفيفة في إطار التوقع العام، مع احتمال أن تصبح متوسطة أحيانًا في المناطق المشار إليها.

هل تنشط الرياح غدًا في المحافظات المصرية؟

تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وفقًا للتوقعات الجوية، بالتزامن مع الأجواء المائلة للحرارة نهارًا والمائلة للبرودة ليلًا على أغلب المناطق.

وتأتي الرياح ضمن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء، إلى جانب الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق، ما يجعل متابعة تحديثات حالة الطقس أمرًا مهمًا للتعرف على مستجدات الأجواء خلال اليوم.

ما حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس غدًا؟

تختلف حالة البحار والمسطحات المائية المتوقعة غدًا الثلاثاء من منطقة إلى أخرى، سواء من حيث حالة البحر وارتفاع الأمواج أو اتجاه الرياح، وفقًا للبيانات الآتية.

البحر المتوسط: تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

البحر الأحمر: تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

خليج السويس: تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وتوضح هذه التوقعات تفاوت حالة البحر بين المناطق المختلفة، مع تسجيل ارتفاع أمواج يتراوح بين مترين و3 أمتار في خليج السويس، وفقًا للبيانات الواردة.

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ما درجات الحرارة غدًا الثلاثاء في القاهرة والمحافظات؟

تسجل القاهرة درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة، بينما تصل العظمى في العاصمة الجديدة إلى 28 درجة والصغرى إلى 16 درجة، وتختلف درجات الحرارة المتوقعة بين محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء ومحافظات الصعيد.

وفيما يأتي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الثلاثاء في المدن والمحافظات المصرية، وفقًا للأرقام الواردة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2718
العاصمة الجديدة2816
6 أكتوبر2717
بنها2618
دمنهور2617
وادي النطرون2717
كفر الشيخ2617
بلطيم2518
المنصورة2617
الزقازيق2718
شبين الكوم2617
طنطا2617

درجات الحرارة في السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء

المدينةالعظمىالصغرى
دمياط2518
بورسعيد2620
الإسماعيلية2818
السويس2819
العريش2715
رفح2615
رأس سدر2818
نخل2713
كاترين2312
الطور2721
طابا2617
شرم الشيخ2923
الإسكندرية2617
العلمين2516
مطروح2516
السلوم2417
سيوة2715

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر وجنوب مصر

المدينةالعظمىالصغرى
رأس غارب2921
سفاجا3022
مرسى علم3022
شلاتين3323
حلايب3022
أبو رماد3221
مرسى حميرة3022
أبرق3121
جبل علبة3022
رأس حدربة3022
الفيوم2717
بني سويف2717
المنيا2816
أسيوط2817
سوهاج3017
قنا3318
الأقصر3219
أسوان3320
الوادي الجديد3118
أبوسمبل3120

وتوضح درجات الحرارة المتوقعة تسجيل العظمى 33 درجة في شلاتين وقنا وأسوان، بينما تبلغ العظمى 30 درجة في سفاجا ومرسى علم وعدد من مدن ومناطق جنوب البلاد والبحر الأحمر.

ما درجات الحرارة غدًا في العواصم والمدن العربية؟

تشمل توقعات درجات الحرارة غدًا الثلاثاء عددًا من المدن والعواصم العربية، مع تفاوت واضح في درجات الحرارة العظمى والصغرى بين العواصم الخليجية والمدن العربية الأخرى، وفقًا للبيانات الآتية.

المدينةالعظمىالصغرى
مكة3828
المدينة3925
الرياض3823
المنامة3529
أبوظبي3727
الدوحة3630
الكويت3825
دمشق2517
بيروت2522
عمان2314
القدس2215
غزة2620
بغداد3324
مسقط3028
صنعاء2608
الخرطوم4027
طرابلس3124
تونس3019
الجزائر2217
الرباط2414

وتسجل الخرطوم أعلى درجة حرارة عظمى في القائمة العربية الواردة، بواقع 40 درجة، تليها المدينة المنورة عند 39 درجة، بينما تبلغ العظمى 38 درجة في مكة والرياض والكويت.

ما درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن العالم؟

تتفاوت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء في عدد من مدن العالم، بين المدن الآسيوية والأوروبية والأمريكية والأفريقية، وفقًا للبيانات الآتية.

المدينةالعظمىالصغرى
أنقرة1803
إسطنبول2212
إسلام آباد2916
نيودلهي3120
جاكرتا3625
بكين1505
كوالالمبور3425
طوكيو2720
أثينا2312
روما2518
باريس1508
مدريد1808
برلين1107
لندن1309
مونتريال1503
موسكو1001
نيويورك1809
واشنطن2208
نواكشوط3424
أديس أبابا2511

وتسجل جاكرتا أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن العالمية الواردة، بواقع 36 درجة، تليها كوالالمبور عند 34 درجة ونواكشوط عند 34 درجة، فيما تبلغ العظمى 10 درجات في موسكو.

حالة الطقس اليوم

كيف تستعد لتقلبات الطقس غدًا الثلاثاء؟

تستدعي توقعات الطقس غدًا الثلاثاء الانتباه إلى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، خصوصًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع مراعاة القيادة بحذر عند انخفاض الرؤية.

كما يُنصح بمتابعة مستجدات توقعات الأمطار في المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، خاصة الإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، إلى جانب الانتباه إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة، ومراعاة اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل.

حالة الطقس اليوم

وتظل درجات الحرارة وحالة الظواهر الجوية الواردة في التقرير هي التوقعات المذكورة لطقس غدًا الثلاثاء، مع أهمية متابعة البيانات الرسمية المحدثة لمعرفة أي تغييرات تطرأ على حالة الطقس.

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