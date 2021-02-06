الأكل للثور والورد للميزان وتليفون للدلو .. هدية عيد الحب على حسب كل برج

برج الحمل نشيط ، لذا فهم يحبون القيام بأشياء تثيرهم وتتحداهم وتخيفهم قليلًا، سوف تسعدهم ببعض الأحداث التي لا تُنسى: التنزه، والتجول في المؤسسات الثقافية.

2- الثور

يحب مواليد برج الثور الطعام والشراب، اسأليه عن أطباقه المفضلة وحضريها له.

3- الجوزاء

يتميز الجوزاء بالرتابة والملل - فهم بحاجة إلى تحفيز فكري مستمر وجديد، وأفضل هدية لهم هي المفاجأة من أي نوع.

4- السرطان

عاطفي جدًا ودقيق جدًا عندما يتعلق الأمر بتذكر الأشياء، و يحب السرطانات خلق الذكريات، إذا أعطيتهم شيئًا سيذكرهم بالماضي ، فسوف يجعلهم سعداء للغاية: صور، كوب بشخصيتك ، ألبوماتك ، وسائد.

5- الأسد

تحب جميع مواليد الأسد أن تتم مداعبتها ورعايتها، كل ما يمكنك توفيره لهم من سبا والتدليك وعلاجات الشعر.

6- العذراء

يحكم عطارد برج العذراء ، مما يجعلها ثرثرة، بالكاد سترى عذراء بدون هاتف، لذلك يمكن تقديم له ألبوم صور.