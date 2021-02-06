الأكل للثور والورد للميزان وتليفون للدلو .. هدية عيد الحب على حسب كل برج

يستعد الأشخاص من جميع انحاء العالم الاحتفال بعيد الحب خلال أيام قليلة، فإنه يحل علينا في 14 من فبراير، وعلى عكس الأعياد الأخرى يتم تبادل الهدايا بين الشخص وشريك حياته، ووفقا للخبراء يمكن أختيار الهدية المناسبة من خلال الأبراج.
1- الحمل
برج الحمل نشيط ، لذا فهم يحبون القيام بأشياء تثيرهم وتتحداهم وتخيفهم قليلًا، سوف تسعدهم ببعض الأحداث التي لا تُنسى: التنزه، والتجول في المؤسسات الثقافية.
2- الثور
يحب مواليد برج الثور الطعام والشراب، اسأليه عن أطباقه المفضلة وحضريها له.
3- الجوزاء
يتميز الجوزاء بالرتابة والملل - فهم بحاجة إلى تحفيز فكري مستمر وجديد، وأفضل هدية لهم هي المفاجأة من أي نوع.
4- السرطان
عاطفي جدًا ودقيق جدًا عندما يتعلق الأمر بتذكر الأشياء، و يحب السرطانات خلق الذكريات، إذا أعطيتهم شيئًا سيذكرهم بالماضي ، فسوف يجعلهم سعداء للغاية: صور، كوب بشخصيتك ، ألبوماتك ، وسائد.
5- الأسد
تحب جميع مواليد الأسد أن تتم مداعبتها ورعايتها، كل ما يمكنك توفيره لهم من سبا والتدليك وعلاجات الشعر.
6- العذراء
يحكم عطارد برج العذراء ، مما يجعلها ثرثرة، بالكاد سترى عذراء بدون هاتف، لذلك يمكن تقديم له ألبوم صور.
7- الميزان
سيكون الخيار الأفضل هو رسالة رومانسية وبطاقة تهنئة أو خيار رائع من الورود.
8- العقرب
غريب وغير عادي وخطير بعض الشيء، إنهم بالتأكيد يحبون دفع الحدود والذهاب إلى المجهول، لماذا لا تشتري لهم كتب علم النفس لعيد الحب؟.
9- القوس
ايحبون الحيوانات وعالم الطبيعة، لديهم تقارب مع المخلوقات ذات الفراء والقشور والريش ويحبون إقامة رائعة في الهواء الطلق.
10- الجدي
برج الجدي مخلوقات ثاقبة ومتطورة، تعني المادية الفطرية لديهم أنهم يقدرون العناصر ذات الأسعار المرتفعة ، لذا أنفقوا أكبر قدر ممكن واجعلوها إما مجوهرات أو عنصر مصمم تعرف أنه يريده، يحب الجدي ارتداء أفضل الأشياء، لإظهار قيمتها للعالم.
11- الدلو
برج الدلو يحكمه أورانوس ، كوكب السفر عبر الفضاء والديناميكا الهوائية والاختراع، لذا ، فإن بعض معدات مشاهدة النجوم (تلسكوب ، كتاب ، مناظير) ستوفر لهم هواية يسهل قفلها ومتكيفة مع اهتمامات علامتهم، قد يكون نوعًا من الأجهزة أيضًا اختيارًا جيدًا مثل هاتف جديد، لأنهم دائمًا ما يراقبون أحدث الاختراعات وأكثرها حداثة لجعل حياتهم أسهل أو أكثر متعة.
12- الحوت
ربما تكون قد لاحظت ذلك مع شريكك من قبل ، لكن برج الحوت بالتأكيد يحب سريره. الاسترخاء والراحة من العالم، يمكن حجز لهم غرفة في إحدي الفنادق.