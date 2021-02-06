ماذا يحدث بالجسم عند تناول البطاطا يوميا ؟

البطاطا الحلوة تحتوي على فيتامينات ب، وخاصة ب 6، باعتبارها أشهر الفيتامينات التي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، نظرًا لتأثيرها على مستوى الهوموسيستين، تصبح البطاطا الحلوة جزءًا من القائمة التي يوصى بها لمرضى القلب.
البطاطا الحلوة صحية للغاية، إنه غذاء مثالي لمرضى السكر، لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، كما يوصى به في النظام الغذائي للأطفال والرياضيين، حيث يوفر الطاقة والفيتامينات والمعادن الكافية.
كما أنها خيار رائع لمرضى القلب لأنها تحمي الجسم من مشاكل القلب والأهم من انسداد الأوعية الدموية، يحسن وظائف المخ ويحفز الهضم وذلك وفقا لموقع novosti.