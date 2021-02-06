مفاجأة مذهلة.. نوع من المكسرات منظف سحري للملابس

وفقا لموقع "magazin"، يمكن أن يكون الكاجو منظفًا طبيعيًا ممتازًا لغسيل الملابس وأيضًا للأسطح المنزلية الأخرى.





وأفاد التقرير، أن ثلاثة أو أربعة حبات من الكاجو كافية لغسيل واحد.





وكشف التقرير عن طريقة استخدام الكاجو في غسل الملابس، وهي ضعيها في كيس القماش الذي اشتريتها منه، ثم ضعيها في الحلة وشغلي الغسالة، لا تحتاج حتى إلى منعم الأقمشة، لكن اسكبي بضع قطرات من الزيت العطري من اختيارك على كيس القماش، حتى تنبعث رائحة الملابس من رائحة طيبة.





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