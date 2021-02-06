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كوكتيل فيتامينات.. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لمقاومة فيروس كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 08:40 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، المواطنين، بتناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات لتقوية المناعة ضد كورونا.

وقدم الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طبق سحري يحتوي على أطعمة غنية بالعناصر الغذائية.


وجاءت محتويات الوجبة كالأتي :
1- قطع من سمك التونة (فيتامين D).
2- قطع من  الجزر (فيتامين A).
3- حبوب عدس أو فاصوليا أو حمص مثلما تفضل (زنك).
4- عصر ليمون طازج عليهم جميعا (فيتامين C).

ونصح الناظر بتناول هذا الطبق يوميا لتقوية الجهاز المناعي لمحاربة كورونا وغيره من الأمراض، كما أنها تحافظ على صحة الجلد والشعر.
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