مزيد من الحذر .. نصائح للحماية من كورونا وطفراته الجديدة

وأفاد التقرير أت واحدة من أسهل الطرق للإصابة بالفيروس هي من خلال الاتصال الجسدي أو انتقال الهباء الجوي، إن التواجد برفقة أكثر من شخص يزيد من فرصتك في الإصابة بالفيروس وانتقاله إلى أشخاص آخرين، لذلك يصبح من المهم للغاية تجنب التجمعات العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة.

يمكن أن ينتشر SARs-COV-2 من خلال اللمس، سواء كنت تزور محل بقالة أو تذهب في نزهة خارج المنزل، فقد يكون الفيروس غير المرئي موجودًا في كل مكان، وبينما لا يمكنك رؤيته يجب أن تكون يقظًا وحذرًا بشأن ذلك، لذلك من المهم أن تغسل يديك بانتظام وأن تعقمها عندما تكون بالخارج.





إلى جانب غسل يديك، يجب أيضًا الابتعاد عن الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا والتي يمكن أن تكون ملوثة، ومع ذلك يمكنك تطهير وتعقيم المناطق الشائعة للاستخدام العام أو على الأقل تنظيف المناطق الأكثر تعرضًا.

