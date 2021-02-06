مزيد من الحذر .. نصائح للحماية من كورونا وطفراته الجديدة

تمكن ملايين الأشخاص من النجاة من وباء فيروس كورونا، ولكن مع وجود متغيرات جديدة يقترح الخبراء والمهنيون الطبيون مزيدًا من الحذر والرعاية.
ووفقا لموقع "timesofindia"، نستعرض كيفية حماية نفسك من فيروس كورونا COVID-19 ومتغيراته الجديدة.
وأفاد التقرير أت واحدة من أسهل الطرق للإصابة بالفيروس هي من خلال الاتصال الجسدي أو انتقال الهباء الجوي، إن التواجد برفقة أكثر من شخص يزيد من فرصتك في الإصابة بالفيروس وانتقاله إلى أشخاص آخرين، لذلك يصبح من المهم للغاية تجنب التجمعات العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة.
بينما تستمر العديد من الأساطير حول استخدام الأقنعة في الانتشار بين الجمهو ، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر الطرق فعالية لحماية نفسك من فيروس كورونا، ويعمل القناع المناسب كحاجز بينك وبين شخص مصاب بالفيروس القاتل، ويمنعك من استنشاق الرذاذ التنفسي للآخرين ويمنعك من نقل قطرات الهباء الجوي للآخرين، وبالتالي احتواء انتشار الفيروس.
يمكن أن ينتشر SARs-COV-2 من خلال اللمس، سواء كنت تزور محل بقالة أو تذهب في نزهة خارج المنزل، فقد يكون الفيروس غير المرئي موجودًا في كل مكان، وبينما لا يمكنك رؤيته يجب أن تكون يقظًا وحذرًا بشأن ذلك، لذلك من المهم أن تغسل يديك بانتظام وأن تعقمها عندما تكون بالخارج.
إلى جانب غسل يديك، يجب أيضًا الابتعاد عن الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا والتي يمكن أن تكون ملوثة، ومع ذلك يمكنك تطهير وتعقيم المناطق الشائعة للاستخدام العام أو على الأقل تنظيف المناطق الأكثر تعرضًا.
يعد الهواء النظيف والمناطق المحيطة أمرًا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بحماية نفسك من فيروس كورونا COVID-19ـ وبالنظر إلى أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر أيضًا عن طريق النقل الجوي، فمن المحتمل أن جزيئات الهباء الجوي قد تبقى في الهواء لفترة طويلة من الزمن، مما يجعل الناس عرضة للإصابة بالفيروس، ومن خلال اللجوء إلى التهوية الجيدة ، فأنت لا تؤمن المساحة الخاصة بك فحسب، بل تقلل من فرص حدوث انتقال العدوى عبر القطيرات والجو.