فى 5 أيام .. مزاعم عن عقار تجريبي للسرطان يساعد في الشفاء من كورونا

يعتقد الباحثون أن عقارًا تجريبيًا للسرطان يمكن أن يساعد في علاج فيروس كورونا المستجد في المستشفى بشكل أسرع





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ادعى أكاديميون إسرائيليون اليوم أن 29 من 30 مريضًا يعانون من حالة متوسطة إلى شديدة من فيروس كورونا تم علاجهم بـ EXO-CD24 قد تعافوا تمامًا في غضون خمسة أيام.





وقال الباحثون أنه هناك حاجة الآن لمزيد من التجارب البشرية لإثبات أن الدواء المستنشق ، المصمم كدواء لمحاربة سرطان المبيض - فعال بالفعل.





وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تقارن الدراسة الدواء بالعلاج الوهمي ، مما يعني أن العلماء لا يمكنهم الجزم بأن الدواء كان وراء التعافي السريع للمرضى.





ومع ذلك ، تظهر البيانات أن متوسط ​​مريض الفيروس التاجي الذي يحتاج إلى علاج في المستشفى يقضي ما يصل إلى ثلاثة أسابيع في السرير.





أعطى العلماء 30 مريضا يعانون من عدوى فيروس كورونا خطيرة أو متوسطة جرعة من الدواء.





ليس من الواضح كم كان عمر المرضى ، لكن البيانات تظهر أن المرضى الأصغر سنًا أقل عرضة للوفاة من فيروس كورونا ويتعافون بشكل أسرع.





أظهر تسعة وعشرون تحسنًا ملحوظًا في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام. ليس من الواضح ما إذا كان المرضى يتلقون أيضًا أدوية أو علاجًا آخر.