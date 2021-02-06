80 % نسبة الشفاء من فيروس كورونا في الغربية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن نسبة الشفاء من مصابي كورونا بالمحافظة تجاوزت 80%، منذ بداية جائحة فيروس كورونا. وقد تم تسجيل 35 حالة تعافي اليوم بجميع المستشفيات.
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أشار "حميدة" إلى أن أغلب المصريين يتمتعون بمناعة قوية، والتي تعتبر أحد الأسباب في ارتفاع معدلات الشفاء.
كما أوضح وكيل الصحة أن تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكّد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، يساهم بنسبه كبيره في ارتفاع نسبة الشفاء.