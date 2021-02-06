80 % نسبة الشفاء من فيروس كورونا في الغربية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن نسبة الشفاء من مصابي كورونا بالمحافظة تجاوزت 80%، منذ بداية جائحة فيروس كورونا. وقد تم تسجيل 35 حالة تعافي اليوم بجميع المستشفيات.

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أشار "حميدة" إلى أن أغلب المصريين يتمتعون بمناعة قوية، والتي تعتبر أحد الأسباب في ارتفاع معدلات الشفاء.



