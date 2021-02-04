بسبب اضطرابات الجو.. أستاذ صدر يحذر هؤلاء المرضى من التعرض لأزمة ربوية حادة

وجَّهت هيئة الأرصاد الجوية ، تحذيرًا من سوء حالة الطقس واستمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة رعدية أحيانًا ونشاط حركة الرياح.





وحذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، مرضى الحساسية الصدرية وخصوصا المصابين بفيروس كورونا المستجد، من التعرض لمصادر العدوى من الأتربة والرياح الموسمية، كونها تسبب تهيجًا في الشعب الهوائية مما يؤدي إلى تطور نشاط الحساسية والشعب الهوائية والتعرض لأزمة ربوية حادة.





وأفاد الدكتور أيمن سالم بأن العلاج المناسب في حالة التعرض لمثيرات الحساسية، هو استخدام بخاخات موسعات الشعب الهوائية وأجهزة الاستنشاق حيث تستغرق الجلسة الواحدة 10 دقائق، مؤكدا أن بعض الحالات الشديدة قد يضطر الطبيب إلى وصف أدوية الكورتيزون عن طريق الاستنشاق أو الحقن لوقف الأعراض وعلاج الحالة.





وشدد الدكتور أيمن السيد سالم، على عدم اللجوء لاستخدام أدوية الكورتيزون إلا تحت إشراف الطبيب المختص، موضحا أن جلسات الاستنشاق متوفرة في المستشفيات الحكومية والخاصة ومتاحة للحالات الطارئة.





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