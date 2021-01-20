منها الحساسية والاكتئاب.. استشارى يكشف عن الأعراض النفسية لمريض كورونا

قال الدكتور محمد هانى، استشارى علم النفس وتعديل السلوك، إن خدمات الدعم النفسي التى تقدم لمرضى كورونا، تعتبر من أهم الخدمات التى تقدم لأى إنسان، مشيرا إلى أن الإصابة به يكون عبارة عن صدمة بالنسبة للإنسان.





وأضاف "هانى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الصدمة تؤثر على الإنسان وتجعل طاقته النفسية ضعيفة، خاصة أن النكد أو الزعل يقلل المناعة، مضيفا أن الفيروس يحتاج من الإنسان أن يكون لديه مناعة قوية لمواجهة الفيروس اللعين.





وتابع أن الدعم النفسي للإنسان يجعله يستطيع تحمل الإصابة بالفيروس ويتقبل العلاج ويكون لديه أمل فى الحياة ولا يشعر بالوحدة، لافتا إلى أن خدمة الدعم النفسي عندما تقدم للمريض أو المصاب بفيروس كورونا تكون من أهم الأوقات التي من الممكن أن تقدم.





وأكد أنه من الوارد على المصاب الدخول فى نوبة من الاكتئاب، متابعا أنه من الممكن أن نفور الناس من الشخص يخلق للشخص شعورا بالوحدة والاكتئاب، وخاصة على الإنسان الحساس.





وأشار إلى أن أعراض الشخص المصاب بكورونا النفسية، حيث تتكون عنده حالة من عدم القدرة على الكلام والانعزال والانطواء مع نفسه والابتعاد عن الأصدقاء وعدم قدرته على التحدث أو التعبير عما بداخله ويصبح عصبي والعزلة.