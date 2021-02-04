دراسة تنصح بتناول هذا المشروب لحمايتك من نوبات القلب

عند المقارنة بالمشاركين الذين نادرًا ما يشربون الشاي الأخضر ، فإن الناجين من السكتات الدماغية الذين تناولوا ما لا يقل عن سبعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قللوا من خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 62٪ تقريبًا.





كما قلل الناجون من النوبات القلبية الذين شربوا كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا من خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 22٪ تقريبًا مقارنة بمن لم يشربوا القهوة بانتظام.

لذلك يمكن أن يمنع استهلاك الشاي الأخضر المزيد من الأحداث القلبية الوعائية لدى الناجين ، بينما شرب القهوة يمكن أن يمنع مثل هذه الأحداث لدى الأفراد الأصحاء.

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