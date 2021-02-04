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مرأة

دراسة تنصح بتناول هذا المشروب لحمايتك من نوبات القلب

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:01 م
امراض القلب
امراض القلب
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نهى هجرس
نشرت دراسة حديثة وفقًا لموقع "medicalxpress"، وأكد بها الباحثون ان تناول الشاي الأخضر والقهوة يساعد على تقليل السكتات الدماغية والنوبات القلبية .

ووجدت الدراسة أيضًا أن استهلاك القهوة يوميًا يساعد الناجين من النوبات القلبية عن طريق تقليل مخاطر الوفاة بعد الإصابة بنوبة قلبية، ويمكن أن يمنع النوبات القلبية أو السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصحاء.

عند المقارنة بالمشاركين الذين نادرًا ما يشربون الشاي الأخضر ، فإن الناجين من السكتات الدماغية الذين تناولوا ما لا يقل عن سبعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قللوا من خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 62٪ تقريبًا. 

كما قلل الناجون من النوبات القلبية الذين شربوا كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا من خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 22٪ تقريبًا مقارنة بمن لم يشربوا القهوة بانتظام.

لذلك يمكن أن يمنع استهلاك الشاي الأخضر المزيد من الأحداث القلبية الوعائية لدى الناجين ، بينما شرب القهوة يمكن أن يمنع مثل هذه الأحداث لدى الأفراد الأصحاء.




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