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استرازينيكا.. عميد معهد القلب السابق يكشف أقوى لقاح لكورونا في العالم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:21 م
لقاح كوفيد19
لقاح كوفيد19
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عادل نصار
قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي البحث العلمي اهمية كبرى، مضيفا أن مصر تسطيع إنتاج لقاح ضد كورونا وامكانياتنا تعادل الهند واليابان.

وأكد شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نمتلك القدرة على إنتاج لقاح كورونا في مصر، مشيرا إلى أن هيئة الشراء الموحد نجحت في التعاقد على ملايين الجرعات من اللقاحات.

وفي السياق نفسه أشار  عميد معهد القلب السابق، إلى أن لقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد من أقوى اللقاحات في العالم.

وتابع، أن اللقاحات لا تمنع الاصابة بكورونا بنسبة 100%، و توفر حماية جزئية بنسبة عالية جدا.

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