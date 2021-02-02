بعد غلق السعودية مجالها الجوي.. قرار عاجل من الطيران المدني

قال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني لشئون الإعلام، إن الطائرات ستعمل حتى موعد الغلق بين مصر والمملكة العربية السعودية، مضيفا أن السعودية تعلق الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة بينها مصر. الدخول





وأكد عبد الكريم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد قرار المملكة العربية السعودية اتخذنا قرارا سريعا، متابعا أنه قررنا وزودنا عدد الرحلات للسعودية غدا لنقل الركاب قبل موعد الغلق.





قررت وزارة الداخلية السعودية تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من الساعة 9 من مساء الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ.





وقالت الوزارة إنه «لأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكةـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهمـ مؤقتًا للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان)، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة».





وتابع البيان: «يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة».





كما نوهت الوزارة بأنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة 9 من مساء الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021م.



