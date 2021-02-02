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البشبيشي: إثيوبيا تعاملت بالتعالي وخالفت القوانين في أزمة سد النهضة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:12 م
سد النهضة
سد النهضة
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عادل نصار
قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة في الشئون الأفريقية، إن هناك تشابكات عرقية داخل الاتحاد الافريقي، مضيفة أن دولة اثيوبيا تعاملت بالتعالي وخالفت القوانين في أزمة سد النهضة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن سيتم طرح سد النهضة داخل الاتحاد الإفريقي من أجل وثيقة قانونية بشأن أزمة السد، وفي هذه الحالة سيكون هناك وثيقة ملزمة للدول الثلاث.

فيما أكدت المتخصصة في الشئون الأفريقية، أنه أتصور أن تقوم دولة الكونغو بلجسات تفاوضية مع الدول الثلاث بشأن سد النهضة.

وأضافت أنه لدي تخوفات من الاستقطاب داخل الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يملك القدرة على التعامل مع الاتحاد الافريقي.

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